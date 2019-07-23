Annelere, "Sağlıkı beslenme" semineri

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Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Kocaeli Anne Şehir Projesi” kapsamında annelere yönelik “Yeterli ve Dengeli Beslenmede Püf Noktalar” konulu seminer düzenlendi. Diyetisyen Selami Şahin’in gerçekleştirdiği sunumda kadınların günlük hayatta kilo problemlerine karşı yeterli ve dengeli beslenmeleri konularında bilgiler aktarıldı.

SORULARA CEVAP BULDULAR

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde anneler, diyetisten Selami Şahin’e sorular yönelterek merak ettikleri soruların cevabını bulma şansı yakaladı. Seminerden dolayı memnuniyetlerini belirten anneler, programdan verimli sonuç aldıklarını ifade etti.