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Hatipköylü kadınlar, Eskişehir turuna çıktı

İzmit Hatipköy Mahallesi kadınları, mahalle muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy’un organizasyonu ile Eskişehir’in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.
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İzmit Hatipköy Mahallesi’nde ikamet eden kadınlar, mahalle muhtarları Habibe Demiroğlu Aksoy’un çabaları ile Eskişehir’i gezdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de, geziye verdiği destek nedeniyle teşekkür eden muhtar Demiroğlu, “Yanlarında olamasam da, gezerken bile beni unutmayarak fotoğraf atan, memnuniyetini dile getiren güzel ailem sizleri seviyorum. Yüzlerde mutluluk kalplere memnuniyet.  Bizim için en büyük huzur bu. Gezide emeği olan başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şoförümüz Mustafa abiye de emeklerinden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. Hatipköy birlikte güzel” ifadelerini kullandı.

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