Başkan Adnan Turan, Bağırganlı’da

Hemşehrilerine en iyi hizmeti vermek için yoğun bir gayret ile çalıştıklarının vurgusunu yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a, Bağırganlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Aydın, Bağırganlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Altıntaş ve mahalle sakinleri eşlik etti. Bölgede incelemelerde bulunan Turan, vatandaşlardan bilgi aldı.



“ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Halka hizmet için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Adnan Turan, ”Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında yoğun bir şekilde kullandığı sahil bandımızda incelemelerde bulunuyoruz. Bağırganlı sahilimiz ve Taflan Koyu’muzda yapılması planlanan çalışmaları hemşehrilerimiz ile fikir alışverişi yaparak sürdürüyoruz. Güzel olan sahilimizi daha güzel hale getirebilmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Mavi Bayraklı plajlarımızı koruyarak arttıracak çalışmalarımız sürecek.” dedi.

EVE KONUK OLDU

Sahilde yürüyüş ve gezinti yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Turan, vatandaşların talep istek ve önerilerini de dinledi. Daha sonra mahalle sakinlerine ev ziyareti de yapan Başkan Turan, Bağırganlı mahallesindeki kahvehaneleri ziyaret etti. Hemşehrileri ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Turan, “Tüm mahallelerimiz ile biz birlikte Kandıra’yız.’’ dedi.