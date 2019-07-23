Aygün, AKP’li kadınlarla piknikte bir araya geldi

Derince Çenedere Mesire Alanı’nda AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen piknik AKP teşkilatlarını bir araya getirdi. Birlik ve beraberliğin pekiştiği, samimi bir ortamda gerçekleşen pikniğe Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat, AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, meclis üyeleri ve mahalle teşkilatları katıldı.



GÜÇ BİRLİĞİ VURGUSU

Pikniğe katılan AKP’liler ile tek tek sohbet eden Başkan Aygün, partili hanımların çalışmalarını övdü. Aygün, “Bu davaya gönül veren ve her zaman teşkilatlarımızın yükünü omuzlayan hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Derince’miz için gönül birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.