İYİ Partili ismin "S400'ler geldi" paylaşımı tepki topladı

Geçtiğimiz hafta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit Belediyesi'ne koordinatör olarak atanan İYİ Partili Yaşar Kardeş, bugün Serkan Şengil isimli bir sosyal medya kullanıcısının gönderisini kendi sosyal medya sayfasında paylaştı. Bir otobüste yaklaşık 20 Rus kadının yer aldığı görüntüyü paylaşarak S 400 benzetmesi yaptı.

“ES 400’ÜN PARÇALARI GELMİŞ”

Kardeş'in yaptığı paylaşımda Rus kızlarına “ES 400’ün parçaları gelmiş. Montaja girecek. Uzmanları bekliyorlar” ifadeleri yer alıyor. Yapılan bu paylaşıma kamuoyundan büyük tepki yağdı. Kadına bu şekilde yaklaşımın kabul edilemez olduğunu söyleyen vatandaşlar Kardeş'e tepki gösterdi.