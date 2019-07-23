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İYİ Partili ismin "S400'ler geldi" paylaşımı tepki topladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan tarafından koordinatör olarak atanan İYİ Partili Yaşar Kardeş, bugün Serkan Şengil isimli bir sosyal medya kullanıcısının gönderisini kendi sosyal medya sayfasında paylaştı.
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Geçtiğimiz hafta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit Belediyesi'ne koordinatör olarak atanan İYİ Partili Yaşar Kardeş, bugün Serkan Şengil isimli bir sosyal medya kullanıcısının gönderisini kendi sosyal medya sayfasında paylaştı. Bir otobüste yaklaşık 20 Rus kadının yer aldığı görüntüyü paylaşarak S 400 benzetmesi yaptı.

“ES 400’ÜN PARÇALARI GELMİŞ”

Kardeş'in yaptığı paylaşımda Rus kızlarına “ES 400’ün parçaları gelmiş. Montaja girecek. Uzmanları bekliyorlar” ifadeleri yer alıyor. Yapılan bu paylaşıma kamuoyundan büyük tepki yağdı. Kadına bu şekilde yaklaşımın kabul edilemez olduğunu söyleyen vatandaşlar Kardeş'e tepki gösterdi.

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Yorumlar

(5)
05

Metin - partisine birşey demiyorum ama cok ya kışıksız ve bir kamu görevlisine yakışmayacak derecede bir bakış acısı hangi işlerin koordinatörü sormak lazım.

Yanıtla . 0Beğen 23 Temmuz 17:07
04

Ahmet - hürriyet kaplan hanfendiye dürüst adam gibi beiediyeci lik yapacak diye destek verdik fakat basından takip ettiğim kadarıyla başakanda il ve ilçe başkanlarının yönlendirmesinde kalmış ???? yani gelen gideni aratır olmaz İNŞAALLAH

Yanıtla . 0Beğen 23 Temmuz 16:37
03

Murat - Ülkemiz savunması için çok önemli olan s-400 birleri için çok önemsiz olabiliyor ve işte birileri benim için ve çok değersiz ve boş biri aynı zamanda bayanlara karşı yapılan bu hakareti kınıyorum zavalı seni

Yanıtla . 0Beğen 23 Temmuz 16:32
02

İzmitli - Aklı fikri rus kızlarındaymış demek ki bu paylaşımı yapanların. Siyaset işin bahanesi.Sn Hürriyette bir kadın. Bakalım buna ne diyecek? Bir de aileleri yok mu bunların ya! Çoluğu çocuğu yok mu?

Yanıtla . 1Beğen 23 Temmuz 16:23
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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