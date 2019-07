CHP’li gençler, piknikte stres attı

Seçim süresince yoğun bir şekilde çalışan CHP’li gençler için Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Derince İlçe Örgütü tarafından hafta sonu bir piknik düzenlendi. Derince Çenedere Mesire Alanı’nda gerçekleşen pikniğe, Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, Gençlik Kolları İl Yöneticileri, Gençlik Kolları Derince İlçe Örgütü, CHP’nin genç meclis üyeleri Rıza Özcan Elden ve Tugay Adak, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe ve partili gençler katıldı. Düzenlenen piknikte gençler doyasıya eğlendi çeşitli aktiviteler ve oyunlar oynandı.

ANDIZ GENÇLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Uzun ve yorucu bir seçim sürecinden sonra Derince İlçe Gençlik Örgütümüzün düzenlediği Piknikte bir araya gelerek güzel bir pazar geçirdiklerini belirten Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Gençlik örgütleri olarak göreve geldiğimiz süre boyunca yoğun bir tempoda çalışarak güzel işlere, başarılı projelere imza attık. Emek veren tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum “ dedi. Andız konuşmasının sonunda; Sertif Gökçe’ye de teşekkür etti.

GÖKÇE: HER ZAMAN SİZİNLEYİM

Andız’ın ardından kısa bir konuşma yapan Sertif Gökçe,” Güzel bir pazar gününde genç kardeşlerimizle birlikte olmak çok güzeldi. İl Gençlik Kolları Başkanımız Emre Andız ve Genç Meclis Üyemiz Özcan Elden’in şahsında bütün gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman her koşulda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Güzel günler bizleri bekliyor. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.