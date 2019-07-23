Başkan Zeki Aygün’den Çöpoğlu ve Sert’e ziyaret

Kent genelinde çeşitli ziyaretlere imza atan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaptığı görüşmelerde Derince'de hayata geçireceği projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuyor. Başkan Aygün, son olarak beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Eren ile birlikte iade-i ziyaretler kapsamında ilk olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu’nu ziyaret etti.



BİRLİKTELİK VURGUSU

Burada Başkan Aygün ve Genel Sekreter Çöpoğlu, ajans faaliyetleri ve yeni dönem projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sonrasında ise PTT Kocaeli Baş Müdürü Adnan Sert'e ziyarette bulunarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kent genelindeki kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışmayı önemsediklerini belirten Başkan Aygün, istişarelerin devam edeceğini ifade etti.