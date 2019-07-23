Kartepe kamp yolu bayrama yetişecek

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Eşme Mahallesi Kamp Yolu Caddesi mevkiinde devam eden üst yapı ve yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Kocaman, “D-100'e alternatif olarak kullanılan bu yolumuzu da kısa bir süre içerisinde bitireceğiz” açıklamasında bulundu.



8 METRE GENİŞLİĞİNDE

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile 4 km uzunluğunda 8 metre genişliğinde Eşme Mahallesi Kamp Yolu Caddesi’nde zemin iyileştirme çalışmalarının sonuna gelindi. Üst yapı iyileştirme çalışmalarının da Kurban Bayramı’na kadar tamamlanması planlanıyor.

İLÇEYE DEĞER KATACAK

Eşme Kamp Yolu Caddesi üzerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi alan Belediye Başkan Kocaman “Kartepemizin önemli ulaşım yerlerinden biri olan Eşme Kamp Yolu Caddesi’nde yapılan üstyapı iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. En kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 4 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğinde ki bu yol ilçemize değer katacaktır” ifadelerini kullandı.