Kızılay Sezer’i ziyaret etti

Gerçekleştirdikleri kan bağış kampanyaları ile birçok hastaya umut olan Kızılay’ın Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış ve yönetimi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e, kan bağışı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kızılay’ın Gölcük’te önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Başkan Sezer, “Kocaeli ve Gölcük özellikle kan bağış kampanyalarına verdiği destek ile ön plana çıkıyor. Kızılay Gölcük Şubesi’nin değerli başkanı Orhan Barış’a ve yönetimine çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.



SEZER’DEN KURBAN BAĞIŞI

Başkan Sezer sözlerinin devamında, “Geçen yıl kurban organizasyonunu 40 ülkede gerçekleştiren ve 154 bin 854 hisse kurbanı 3,8 milyon insana ulaştıran, bu yıl kampanyasında da yurt içinde 70 bin hisse, yurt dışında 50 ülkede dağıtılmak üzere 110 bin hisse hedefleyen Kızılay’a vekaleten kurban bağışımızı gerçekleştirdik. Tüm dünyada yaptığı yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren, zor günlerin en yakın dostu Kızılay’ın, Kurban Bağışı Kampanyası’na, hemşehrilerimizin de destek olmasını diliyor, bu noktada Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış ve ekibine de başarılar diliyorum” dedi.