Karamürsel, Eymen’in sünnetinde buluştu

Karamürsel Su Altı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) başkanı Salih Zeki ve Reyhan Şirinoğlu’nun oğlu Eymen Deniz erkekliliğe ilk adımını attı. Karamürsel Zeytinli Koru’da düzenlenen sünnet düğününe Karamürsel Belediye Başkanı Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve yönetimi, meclis üyeleri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Altın Kemer Sahibi ve Devlet Sporcusu Ahmet Taşçı, STK temsilcileri, iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Sünnetin ardından geçilen eğlence merasiminde keyifli anlar yaşandı. Davetliler bol bol eğlenirken, Eymen Deniz’in anne ve babası Salih Zeki- Reyhan Şirinoğlu çifti misafirlerle tek tek ilgilendi. Şirinoğlu ailesi, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.