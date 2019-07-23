MHP’li başkandan İYİ Partililere nota

Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır ve yönetimi, İYİ Parti’nin partilerine yönelik açıklamalarına sert cevap verdi. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ı isim vermeden eleştiren Başkan Çakır, “Geçtiğimiz günlerde HDP yoldaşı CHP’li Belediye başkanı kendilerini sözde ülkücü olarak tanımlayan ama özünde terör severlerin destekleri ile makam işgal edenleri ziyaret etmiş ve aklınca Milliyetçi Hareket sevdalılarına gönderme yapmıştır.

“UZAK DURSUNLAR”

Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Teşkilatı olarak bu basiretsizlere hadlerini bilmelerini, Milliyetçi Hareket Partisi’nin her bir üyesinden, sevdalısından, uzak durmalarını ve görevleri olan HDP-PKK hatta alfabede ne kadar terör örgütü varsa onların sözcülüğüne devam etmelerini ve bu tavırlarının necip Türk milleti tarafından görüldüğünü dile getirmek istiyoruz.” dedi.