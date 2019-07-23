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Kutsal topraklara Cengiz Topel’den uçtular

Körfez ilçesinde ikamet eden 40 hacı adayı Körfez 18 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından, Cengiz Topel Havaalanı’ndan kutsal topraklara uğurlandılar.
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Körfez ilçesinde ikamet eden 40 hacı adayı Körfez 18 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından, Cengiz Topel Havaalanı’ndan kutsal topraklara uğurlandılar. Körfez’deki törene Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hacı adayları ve yakınları katıldı. Şener Söğüt törende yaptığı konuşmada hacı adaylarından Türkiye’ye millete ve ümmete bol bol dua etmelerini istedi. Törende yapılan konuşmaların ardından hacı adayları edilen dualarla yola çıktılar.

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