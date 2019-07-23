Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:16 TSİ- Eğitim G: Bugün 16:18 TSİ

Gölcüklü diş hekiminden Polonya’da bildiri sunumu

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Kamile Esra Ünallı Polonya’nın Poznan Kentinde bildiri sunumunda bulundu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Kamile Esra Ünallı Polonya’nın Poznan Kentinde bildiri sunumunda bulundu. Gölcük ADSM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Polanya’nın Poznan kentinde geçtiğimiz ay Gebze Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin ortak organizasyonu olan 15. Uluslararası Stratejik Yönetim Kongresinde (İMPACTS OF SOFT FACTORS İN TQM ON ORGANİZATİONAL COMMİTMENT AND WORK COMMİTMENT ) Toplam Kalite Yönetimindeki Soft Faktörlerin Kurumsal Bağlılık ve İşe Bağlılığa Etkileri başlıklı bildiri, kurumumuz diş hekimlerinden Kamile Esra Ünallı tarafından sunuldu.” denildi.

Bugün 16:16 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
BİLNET’ten YKS’de müthiş başarı: İlk yılında Kocaeli birincisi çıkardı mask
BİLNET’ten YKS’de müthiş başarı: İlk yılında Kocaeli birincisi çıkardı
Türkiye’ye örnek proje için imzalar atıldı mask
Türkiye’ye örnek proje için imzalar atıldı
Okul kantinlerinde yeni dönem mask
Okul kantinlerinde yeni dönem
Kültür'de başarı bir gelenek oldu mask
Kültür'de başarı bir gelenek oldu
Kendisi gibi görme engellilere "ışık" olmak istiyor mask
Kendisi gibi görme engellilere "ışık" olmak istiyor
Beşduyu’nun öğrencileri piknikte doyasıya eğlendi mask
Beşduyu’nun öğrencileri piknikte doyasıya eğlendi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı mask
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı mask
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı
Genç sağlıkçı ölü bulundu! mask
Genç sağlıkçı ölü bulundu!

GALERİ

Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu mask
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı mask
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti) mask
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti)
Uzlaşma olmazsa direniş olur! mask
Uzlaşma olmazsa direniş olur!
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı mask
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL