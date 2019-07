Gölcüklü diş hekiminden Polonya’da bildiri sunumu

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Kamile Esra Ünallı Polonya’nın Poznan Kentinde bildiri sunumunda bulundu. Gölcük ADSM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Polanya’nın Poznan kentinde geçtiğimiz ay Gebze Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin ortak organizasyonu olan 15. Uluslararası Stratejik Yönetim Kongresinde (İMPACTS OF SOFT FACTORS İN TQM ON ORGANİZATİONAL COMMİTMENT AND WORK COMMİTMENT ) Toplam Kalite Yönetimindeki Soft Faktörlerin Kurumsal Bağlılık ve İşe Bağlılığa Etkileri başlıklı bildiri, kurumumuz diş hekimlerinden Kamile Esra Ünallı tarafından sunuldu.” denildi.