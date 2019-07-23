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Kızılay İş Merkezi ne zaman yıkılacak?

İzmit’in en işlek caddesinde bulunan ve ihaleyle 25+24 yıllığına Yiğit AVM’ye kiralanan Kızılay İş Merkezi’nde çalışmalar bir türlü başlamadı. Bölge esnafı çarşının ortasındaki metruk binanın hala yıkılmamasına tepki gösterirken, binanın tehlike saçtığını da dile getiriyorlar.
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İzmit Ömerağa Mahallesi’nde ilçe merkezinin en işlek noktasında yer alan 815 metrekare alana sahip Kızılay İş Merkezi, 2017 yılının nisan ayında ihaleyle 25+24 yıllığına kiralanmış, binanın yıkılıp yerine Yiğit AVM adı altında bir alışveriş merkezi yapılacağı duyurulmuştu. Ancak tamamen boşaltılan bina, Nisan 2017 tarihinden bu yana hala yıkılamadı. Çarşının ortasında bulunan metruk binadan rahatsız olan çevre esnafı, bir an önce binanın yıkılması gerektiğini söyledi. Yıkım işlemine başlanan ancak aylardır çalışma yapılmayan binanın akıbeti merak ediliyor.

“ÇEVREYE TEHLİKE SAÇIYOR"

Kızılay binasının yıkılması gerektiğini söyleyen bölge esnaflarından Halim Polat, “Kızılay binası yıkılacak ama ne zaman yıkılacak bilmiyoruz. Geçtiğimiz gün şiddetli bir rüzgar vardı. Bu rüzgar nedeniyle yukarıdan taş parçaları yoldan geçen bir vatandaşın hemen yanına düştü. Bu bina çevreye tehlike saçıyor. Daha önce binada çalışmalar sırasında oksijen ile demiri eritirken brandalar bir anda alev almıştı ve itfaiye gelip söndürmüştü.  Şehir merkezinde bulunan bu bina, hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de tehlike saçıyor” dedi.

“İZMİT BELEDİYESİ RUHSAT VERMİYOR”

Esnaf Bilal Nama ise, “Çarşının ortasında berbat bir görüntü var. Bu metruk binanın acilen yıkılıp AVM yapılması gerek. Esnaf olarak çarşıdaki bu görüntünün kalkmasını ve burasının canlanmasını istiyoruz. Birkaç gün önce yetkililer gelip bu binanın riskli olduğunu ve yıkılması gerektiğini söyledi ancak aldığımız bilgilere göre İzmit Belediyesi yıkım ruhsatı vermiyormuş o yüzden yıkılamıyor. Binanın vakit kaybetmeden yıkılmasını istiyoruz” diye konuştu. Selin BECER

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