Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:30 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:31 TSİ

Ülker’in Gebze fabrikasına Yeşil Bina Sertifikası verildi

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu şirketleri arasında yer alan Ülker’in, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

2018’de yapılan iyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla 16,5 milyon TL tasarruf gerçekleştiren Ülker, 2024 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2014’ten beri karbon salım artışı olmadan büyüyor.

GELECEK NESİLLER

Ülker’in 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülker- Türkiye, Orta Asya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan, şirketimizi ileriye taşırken, hedeflerimiz arasında gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gıda sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etmek de bulunuyor. Bu nedenle kurulduğumuz ilk günden bu yana israfsız şirket prensibiyle hareket ediyor, sürdürülebilirlik alanında da lider bir şirket olmak için çalışıyoruz” dedi.

GEBZE FABRİKASI

Karbon salım artışı olmadan büyüme stratejisini açıklayan Türkiye’deki ilk şirket olarak belirlenen hedefle uyumlu şekilde 2014 yılından beri büyürken, toplam salımların aynı seviyede tutulduğunu dile getiren Buyurgan, Gebze Fabrikası’nda gerçekleştirilen sürdürülebilirlik uygulamalarıyla da Türkiye’de kendi sektöründe BREEAM “Yeşil Bina Sertifikası” kazanan ilk gıda üreticisi olduklarına vurgu yaptı. 

Bugün 16:30 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Cengiz Topel'e 100 personel alınacak mask
Cengiz Topel'e 100 personel alınacak
İki süpermarket birleşiyor mask
İki süpermarket birleşiyor
Kocaeli'de 172 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 172 firma eleman alacak
Elektrik faturaları sadeleşecek mask
Elektrik faturaları sadeleşecek
Pompada indirim! mask
Pompada indirim!
FORD ESOTO’dan Yaz Kampanyası mask
FORD ESOTO’dan Yaz Kampanyası
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı mask
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı mask
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı
Genç sağlıkçı ölü bulundu! mask
Genç sağlıkçı ölü bulundu!

GALERİ

Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu mask
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı mask
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti) mask
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti)
Uzlaşma olmazsa direniş olur! mask
Uzlaşma olmazsa direniş olur!
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı mask
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL