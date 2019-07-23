Ülker’in Gebze fabrikasına Yeşil Bina Sertifikası verildi

2018’de yapılan iyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla 16,5 milyon TL tasarruf gerçekleştiren Ülker, 2024 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2014’ten beri karbon salım artışı olmadan büyüyor.
GELECEK NESİLLER
Ülker’in 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülker- Türkiye, Orta Asya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan, şirketimizi ileriye taşırken, hedeflerimiz arasında gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gıda sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etmek de bulunuyor. Bu nedenle kurulduğumuz ilk günden bu yana israfsız şirket prensibiyle hareket ediyor, sürdürülebilirlik alanında da lider bir şirket olmak için çalışıyoruz” dedi.
GEBZE FABRİKASI
Karbon salım artışı olmadan büyüme stratejisini açıklayan Türkiye’deki ilk şirket olarak belirlenen hedefle uyumlu şekilde 2014 yılından beri büyürken, toplam salımların aynı seviyede tutulduğunu dile getiren Buyurgan, Gebze Fabrikası’nda gerçekleştirilen sürdürülebilirlik uygulamalarıyla da Türkiye’de kendi sektöründe BREEAM “Yeşil Bina Sertifikası” kazanan ilk gıda üreticisi olduklarına vurgu yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz