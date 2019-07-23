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Taş ocağı projesi hakkında bakanlık kararını açıkladı

Dilovası Çerkeşli Mahallesi'nde yapılmak istenen taş ocağı projesi, Dilovası Belediyesi'nin karşı çıkması sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedildi.
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Dilovası Çerkeşli Mahallesi'nde yapılmak istenen taş ocağı projesi, Dilovası Belediyesi'nin karşı çıkması sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın itirazları üzerine, Çerkeşli Mahallemizde yapılması planlanan taş ocağı kapasite artışı ve hazır beton tesisi kurulması projesinin iptali için çalışmalarımız sonuç vermiş olup proje süreci bakanlıkça sonlandırılmıştı. İlçemize çevresel olarak zarar verecek her türlü girişimlere el birliğiyle karşı olduğumuzu herkesin bilmesini isterim. İktidar ve muhalefet meclis üyelerimiz ile birlikte Çerkeşli Mahallemize hali hazırda bulunan firmanın kapasite artırım talebi için yetkili birimlere olumsuz görüşümüzü bildirdik. Biz ilime, bilime, gelişmeye, ekonomik kalkınmaya karşı değiliz, dönüştürmeye karşıyız. Bu taş ocağına halkımız karşıydı biz de karşı çıktık ve sonuca ulaştık."

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Yorumlar

(1)
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Zaracan - Yazık günah bu ülkeyi talanliyarak ne hâle getirmişler bu ülkeyi bu hâle getirmeye kimsenin hakkı yok

Yanıtla . 0Beğen 23 Temmuz 16:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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