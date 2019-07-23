Taş ocağı projesi hakkında bakanlık kararını açıkladı

Dilovası Çerkeşli Mahallesi'nde yapılmak istenen taş ocağı projesi, Dilovası Belediyesi'nin karşı çıkması sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın itirazları üzerine, Çerkeşli Mahallemizde yapılması planlanan taş ocağı kapasite artışı ve hazır beton tesisi kurulması projesinin iptali için çalışmalarımız sonuç vermiş olup proje süreci bakanlıkça sonlandırılmıştı. İlçemize çevresel olarak zarar verecek her türlü girişimlere el birliğiyle karşı olduğumuzu herkesin bilmesini isterim. İktidar ve muhalefet meclis üyelerimiz ile birlikte Çerkeşli Mahallemize hali hazırda bulunan firmanın kapasite artırım talebi için yetkili birimlere olumsuz görüşümüzü bildirdik. Biz ilime, bilime, gelişmeye, ekonomik kalkınmaya karşı değiliz, dönüştürmeye karşıyız. Bu taş ocağına halkımız karşıydı biz de karşı çıktık ve sonuca ulaştık."