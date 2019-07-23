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İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu mask
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İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.

Bugün 16:56 TSİ AA - Dünya

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