İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.
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İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz