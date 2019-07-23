Metruk bina yandı

Öğle saatlerinde, Gebze İbrahim Ağa Caddesi üzerinde bulunan metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Tek katlı binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.