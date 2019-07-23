Öğle saatlerinde, Gebze İbrahim Ağa Caddesi üzerinde bulunan metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Tek katlı binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 23:05 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 23:06 TSİ
Metruk bina yandı
Gebze'de metruk binada yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz