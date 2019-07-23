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Metruk bina yandı

Gebze'de metruk binada yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
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Öğle saatlerinde, Gebze İbrahim Ağa Caddesi üzerinde bulunan metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Tek katlı binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 23:05 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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