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Tuncay Aşkın istifa etti!

İzmit Belediyesi’ne CHP’den meclis üyesi seçilen Yeni Mahalle eski muhtarı Tuncay Aşkın başkanlığını yürüttüğü İzmit Muhtarlar Derneği Başkanlığından ayrıldı. Yönetim Aşkın’ın yerine Veliahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl’ı yeni başkan olarak belirledi.
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İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı, Marmara Muhtarlar Federasyonu Teşkilat Başkanı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim kurulu üyesi Tuncay Aşkın, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanlığından ayrılıyor. Belediye meclis üyesi seçildiğinden dolayı görevimden ayrıldığını açıklayan Aşkın’ın yerine, 20 yıldır Veliahmet Mahalle Muhtarı olan, İzmit Muhtarlar Derneği 2. Başkan Kadir Kızıl yeni başkan olarak belirledi. 40 üyesi bulunan İzmit Muhtarlar Derneğinin 2020 tarihinde yapılacak olan olağan kongresine kadar Kadir Kızıl bu göreve devam edecek.

ETİK BULMUYORUM

Tuncay Aşkın istifasının nedenini ise şöyle açıkladı, “Bu görev değişikliğinin sebebi Belediye meclis üyesi seçilmemdir. Yıllardır savunduğum bir olayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Muhtar olmayan birinin dernek başkanı olarak kalmasının uygun olmadığını düşünüyorum. İlimizde muhtar olmayıp ta dernek başkanlığı yapan herkese örnek olmak istiyorum. Bu vesileyle tüm muhtarlara yeni süreçte başarılar diliyorum.

DERNEKLER BİRLEŞSİN

Ayrıca ilimizde iki tane muhtar derneği bulunuyor. Bu derneklerin tek çatı altında toplanması gerektiğine inanıyorum. Gerek Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanına gerekse İzmit Muhtarlar Derneği Başkanlarına sesleniyorum. Otursunlar tek çatı altında toplasınlar. Türkiye’ye örnek olun” dedi.

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Yorumlar

(7)
07

Eski Yenimahalle Zafer - Boş yorum yapan arkadaş,Tuncay Aşkını tanımıyorsun herhalde,adam 25 sene çoğu ilçeden fazla seçmeni olan mahallede açık ara muhtarlık yaptı;laf olsun diye yorum yapma!

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 12:10
06

CENGİZ ŞAHİN - Sn Tuncay Aşkın 25 yıllık muhtarlık geçmişinden sonra belediye meclisi üyesi olmuş bir zattır. Eleştri yapmak için konuşmayın. Siyasilere örnek bir tavır sergilemiştir. Tebrik edeceğinize boş yapmayın. Komiksiniz..

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 11:53
05

Çöpçü - dernekler hakkındaki düşüncen de yüzde yüz haklısın tuncay bey ama kocaeli muhtarlar derneği buna katılmaz hepsi siyasi düşünüyor sizleri muhalif görüyor birlikten güç doğar bunu biliyorlar ve bundan korkuyorlar

Yanıtla . 1Beğen 24 Temmuz 10:53
03

Yandiz - Fatih. 2x2 sonucunu bilmezsin bos yorum yapıyorsun burada

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 09:55
02

Ali Rıza - Etik bulmuyormuş:) yesinler senin etiğini.. Etik olmayan ne varsa yapıyorsun.

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 09:46
01

Fatih - Etik olan bütün bu görevlerden istifa edip meclise aday olmaktı. Alacağını aldın. Sadece boş insanlar için önemi olan içi bomboş ünvanını sonuna kadar kullandın şimdi istifa mı ediyorsun. Milleti aptal yerine koymayın artık!

Yanıtla . 1Beğen 24 Temmuz 09:41
04

Aykut - @Fatih 01 nolu yoruma cevabı: Faithmisin nesin sen kimsin ne tanıyorsunda yorum yapıyorsun hayatında muhtarlık hakkında bir fikrin var mı yada muhtar demokrasinin temel taşıdır sözünü duydun mu hiç ama sen ve senin gibiler ne bu sözü söyleyini bilir tanır ne bu sözün altındaki doluluğu Tuncay Aşkın Yeni Mahalle gibi bir yerde 25 sene üst üste açık ara farkla her seferinde seçilip görevini yerine getirmiş ve devletine hizmet etmiştir. Senin boş iş diye adlandırdığın hizmeti sen bi araştır ce boş işlerle boş yorumlarla uğraşma

Yanıtla . 2Beğen 24 Temmuz 10:48
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