İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı, Marmara Muhtarlar Federasyonu Teşkilat Başkanı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim kurulu üyesi Tuncay Aşkın, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanlığından ayrılıyor. Belediye meclis üyesi seçildiğinden dolayı görevimden ayrıldığını açıklayan Aşkın’ın yerine, 20 yıldır Veliahmet Mahalle Muhtarı olan, İzmit Muhtarlar Derneği 2. Başkan Kadir Kızıl yeni başkan olarak belirledi. 40 üyesi bulunan İzmit Muhtarlar Derneğinin 2020 tarihinde yapılacak olan olağan kongresine kadar Kadir Kızıl bu göreve devam edecek.

ETİK BULMUYORUM

Tuncay Aşkın istifasının nedenini ise şöyle açıkladı, “Bu görev değişikliğinin sebebi Belediye meclis üyesi seçilmemdir. Yıllardır savunduğum bir olayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Muhtar olmayan birinin dernek başkanı olarak kalmasının uygun olmadığını düşünüyorum. İlimizde muhtar olmayıp ta dernek başkanlığı yapan herkese örnek olmak istiyorum. Bu vesileyle tüm muhtarlara yeni süreçte başarılar diliyorum.

DERNEKLER BİRLEŞSİN

Ayrıca ilimizde iki tane muhtar derneği bulunuyor. Bu derneklerin tek çatı altında toplanması gerektiğine inanıyorum. Gerek Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanına gerekse İzmit Muhtarlar Derneği Başkanlarına sesleniyorum. Otursunlar tek çatı altında toplasınlar. Türkiye’ye örnek olun” dedi.