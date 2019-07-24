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"Belediye başkanlarının aldığı o para etik değil"

Geride bıraktığımız dönem, Derince Belediye Başkan Adayı olan Baro eski Başkanı CHP’li Sertif Gökçe, belediyelerin arpalığı gibi kullanılan yan şirketlerde yönetim kurulu başkanı olan belediye başkanlarının, o şirketlerden maaş almasının etik olmadığını söyledi.
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Sertif Gökçe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayıştay’ın denetiminden kurtulmak için belediye bütçesi ile kurulan ve Türk Ticaret Kanununa göre yönetilen belediyelerin yan şirketlerinin yk Başkanı aynı zamanda belediye başkanı oluyor genelde. Belediye başkanlarının bu şirketlerde ayrıca huzur hakkı adı altında maaş almaları kesinlikle ahlaki ve etik değildir. Aynı zamanda siyasi arpalık olarak da kullanılan bu şirketlerde yk üyeleri de ya başkan yardımcısı yada Meclis üyesi oluyorlar. Bunların da aldıkları maaş aynı şekilde etik değildir. Ekonomik krizin bütün acımasızlığıyla sürdüğü, milyonlarca üniversiteli işsizin olduğu bir ülkede siyasilerin bir kaç yerde maaş alması ayrıca vicdanları sızlatmaktadır. Bu konuyla ilgili kesinlikle yasal düzenleme yapılmalıdır."

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Yorumlar

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Hakan - A haber yakalamış karaburun belediyesini akşamakadar aynı haberi veriyor lan Akp belediyelerin hepsi üçer beşer şirketlerden maaş alıyor bahseden yok

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 12:26

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