Mehmet Tabak tutuklandı

Alınan bilgi ve iddialara göre, Mehmet Tabak için verilen hapis cezası belli olduktan sonra tutuklu olduğu süre ve yaşı göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı. Hapis cezasının onaylanmasının ardından alınan tutuklama kararı doğrultusunda yapılan teknik takip sonrasında Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mehmet Tabak’ı yakaladı. Yakalanan eski başkan çıkartıldığı adli makamlardan sonra Kandıra kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Tutukluyken sağlık nedeniyle tahliye edilen Mehmet Tabak, cezasının kalan kısmını yatmak üzere cezaevine girdi. Daha önce yattığı sürede gözönünde bulundurulduğunda Mehmet Tabak'ın 3 yıl daha cezaevinde kalacak.