Başkan Hürriyet belediye başkan yardımcıları birim müdürleri ile bir araya gelerek 2020-20204 Stratejik Plan Hazırlıkları konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada İzmitin önümüzdeki beş yıllık döneminde yapılacaklar planlandı.

GELECEĞİNİ ELE ALDILAR

Toplantıda stratejik planın önemine vurgu yapılırken birim müdürlüleri tarafından hazırlık süreci durum analizi geleceğe bakış izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluşan konu başlıkları sunum eşliğinde anlatıldı. Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini performans ölçütlerini bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak adlandırılan Stratejik Plan ile İzmitin geleceği ele alındı.

İZMİTİ KONUŞTULAR

Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyet başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle önümüzdeki 5 yılda İzmitimiz için neler yapabiliriz şehrimizi hak ettiği yere nasıl getirebilirizi konuştuk. Hedeflerimizi belirlerken önceliğimiz adil şeffaf ve herkesi kucaklayacak bir belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi planlamak oldu. Aşkla İzmit sloganımızla tüm gönüllere dokunmak ve Türkiyeye örnek sosyal belediyecilik örneklerine imza atmaktır. Tabi ki tüm bu çalışmalarımızı yaparken tasarruf hassasiyetiyle az para çok ve etkili iş anlayışıyla hareket edeceğiz.

VATANDAŞLARDAN GELEN ÖNERİLER ÖNEMLİ

Stratejik plan çalışmamızda ortaya çıkan fikirlerde vatandaşlarımızdan gelen istek şikayet ve önerilerinde etkisi büyük oldu. Bu kapsamda gerek sen anlat İzmit buluşmalarımız Whatsapp iletişim hattımız sosyal medyadan şahsıma ve kuruma gelen mesajlar içeriğin belirlenmesinde büyük rol oynayacaktır dedi.