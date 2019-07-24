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İki asırlık kabre sahip çıkıldı

Osmanlı döneminde İzmit’teki önemli tekkelerden birisi olan (Kadiri tekkesi) İzmit Numâniye Tekkesi’nin mensuplarından Numan Efendi’nin kabri, onarılarak ziyarete açıldı.
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Yüzyıllar boyunca paşalara, beylere, tarihi şahsiyetlere, manevi dinamiklere memleket olan Kocaeli, birçok önemli şahsiyeti bugün de bağrında yaşatıyor. Kocaeli’nin birçok farklı ilçesi gibi İzmit de şehre damgasını vurmuş zatların ebedi istirahatgâhlarına ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminde İzmit’teki önemli tekkelerden birisi olan İzmit Numâniye Tekkesi’nin mensuplarından Numan Efendi’nin 1812 yılından kalma kabri, merkeze yalnızca 100 metre uzaklıkta bulunuyor. Unutulmaya yüz tutmuş ve bakımsız halde bulunan Numan Efendi’nin kabrine sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarımını yaptı. Ayrıca, gelen ziyaretçiler tarafından kabrin daha rahat bulunabilmesi için, turizm yönlendirme tabelası da konuldu.

GEREKLİ TÜM İZİNLERİN ARDINDAN ÇALIŞMA BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Caddesi’nin üst kısmındaki Veliahmet Mahallesi’nde bulunan metruk haldeki 1812 yılından kalma Numan Efendi Kabri’ne sahip çıktı. Bakım onarımını üstlenen Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinleri alarak onarım çalışması yaptı. Onarım kapsamında, Numan Efendi Kabri’ndeki mezar taşlarında temizlik de yapıldı.

KİMYASAL HİÇBİR MADDE KULLANILMADI

Zarar gören mezar taşı, mezar taşına zarar vermemek adına kimyasal hiçbir madde kullanılmadan, doğal temizleyiciler kullanılarak temizlendi. Çalışma aşamasında kabrin etrafındaki zararlı otlar temizlendi, mezarın çevresindeki duvarlar onarıldı. Mezarın çevresindeki akmış, yıkılmış ve bozulmuş duvar örgüleri de düzeltildi. Ayrıca, kabre giden yolunda bakımı yapıldı.

3 MEZAR TAŞI BULUNDU KORUMAYA ALINDI

207 yıl önce yapılan Numan Efendi Kabri’nin bakım ve onarımı sırasında 3 tane daha mezar taşı bulundu. Daha önce kabrin yanında olduğu düşünülen mezar taşlarını da koruma altına alan Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, temizledikleri mezar taşlarını kabrin hemen yanı başına yerleştirdi. 2019 yılına kadar bir harabe görünümünde olan Numan Efendi’nin kabri, geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesi ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla bu günkü görünümüne kavuştu.

Bugün 10:11 TSİ - Kültür-Sanat

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