CHP’de Kurultay takvimi şekillendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. olağan kurultayının zamanında yapılması gerektiğini söylemesinin ardından süreç yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Önce ilçe delegeleri belirlenecek. İlçe kongreleri yapılacak. Son olarak ise il kongreleri tamamlanacak ve il kongrelerinde kurultay delegeleri belirlenecek.

KURULTAY ERTELENMEYECEK

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın zamanında yapılmasının uygun olacağını belirterek erteleme konusunu kapattı. CHP lideri, "Kurultayı ertelemeye gerek yok. Tarihi neyse o tarihte yapılır" ifadelerini kullandı. Tarihler tam olarak netleşmese de İlçelerin seçimleri Aralık ayında bitmesi bekleniyor. İl Kongresinin ise 2020 yılının Şubat ayında olacağı tahmin ediliyor.