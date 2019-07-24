Kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

Dün, Fatih Mahallesi Sancak Caddesi 4. Sokak’ta, İbrahim Babacan’a ait olan evin bahçesindeki sadece üzerinde küçük bir delik bulunan kuyuya yavru kedi düştü. Kuyudan gelen sesleri duyan İbrahim Babacan ile oğlu Ahmet Babacan durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi hayvan yakalama aparatını delikten içeri sokarak birkaç metre derinlikteki kuyudan yavru kediyi çıkardı. Çamura bulanan kedi yıkandıktan sonra belediyenin hayvan bakımevine götürüldü.