Safiport'a mahkemeden iyi haber

Derince eski Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut döneminde genişletme çalışması yapılan Safiport Derince Limanına ruhsat verilmemişti. Yine Bulut döneminde inşaata mühür vurulmasının ardından konu yargıya taşınmıştı. Mahkeme kararını açıkladı ve Genişletme Projesi, mahkeme kararı ile onaylanmış oldu.

Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Safiport Derince Limanı olarak Ülkemizin ve Kocaeli İli’nin en büyük yatırımlarından birisi olan Derince Limanı’nı genişletme projesine, Derince Belediyesi nezdinde ruhsat başvurumuz olduğu halde, eski belediye başkanının ruhsat vermeme ve inşaatı mühürleme işlemi mahkemelere taşınmış olup, Yüce Türk Adaleti de bu verilen haksız mühürleme işleminin iptaline karar vererek cezanın kaldırılmasına hükmetmiştir. Böylelikle haklılığımız bir kez daha tescil edilmiştir.Bir kamu malı olan ve işletme hakkı tarafımıza devredilen ve 39 yıl sonra devlete iade edilecek olan Derince Limanı’nın büyümesine ve bölge halkına istihdam sağlamasına haksız şekilde engel koyan, yolları perde duvarlarla kapatan ve mühürleyen başta eski belediye başkanı olmak üzere bazı çalışanlar hakkında tarafımızca başlatılan ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçu ile ilgilihukuki süreç devam etmekte olup, haklılığımızın da bu kapsamda tescil edileceğine inancımız tamdır.Böylece Safiport Derince Limanı olarak artık önümüzde hiçbir engel kalmadığını, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük limanı olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.