Kocaeli Adliyesi mevcut yerinde 1995 yılında hizmet girdi. O günden bugüne kadar hem mahkeme sayısı, hem de personel sayısı gün geçtikçe arttı. Adliye binası artık günün koşullarında kendine yetemez oldu. Durum böyle olunca yeni bir adalet sarayı inşası gündeme geldi. Bu proje uzun yıllar kent gündeminde konuşuldu ancak bir türlü somut adım atılamadı. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yeni adliye binasının akıbetine ilişkin Adalet Bakanlığından bilgi talep etti. Bakanlık vermiş olduğu cevapta 2020 yılında yapım ödeneğinin temin edilmesi durumunda yapım ihalesinin gerçekleşeceğini söyledi.

TAŞINMAZ 2 YIL ÖN TAHSİSLİ

1995 yılında hizmete giren Kocaeli Adliye Sarayı’nın yeni mahkemelerin kurulması, suç oranlarının artması, dosya sayısının fazlalığı nedeni ile artık yetersiz hale geldiğini ifade eden Akar, birçok kez yetkililerin ve iktidar mensuplarının yaptığı açıklamalar da yeni binanın Kartepe İlçesi General Memduh Tağmaç kışlası alanında yapılacağını belirtilmesine rağmen ciddi adımların atılmadığını söyledi.

Akar’ın sorularını Adalet Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakanlık cevabında 2020 yılına kadar uygulama projenin tamamlanacağını, 2020 yılında ödenek çıktığında yeni bina inşası için ihale yapılacağını söyledi.

Bakanlığın cevabında şu ifadeler yer aldı:

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, Uzunbey Kumlaçiftliği 6 parselde bulunan 1.263.750,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ifrazından oluşan 3678 nolu parselde kayıtlı169.454,65 m² yüzölçümlü alan “Adalet Sarayı” yapılmak üzere 2 (iki) yıl süreli olarak Bakanlığımıza ön tahsislidir.

Anılan taşınmaz üzerinde adli ve idari yargı birimleri hizmetleri için adliye projelerinin hazırlanması işini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı üstlenmiştir. Kocaeli yeni Adalet Sarayı yapımına esas teşkil etmek üzere Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde ihtiyaç listesi hazırlanarak, ilgili birimlere gönderilmiştir. İhtiyaç programına uygun proje hazırlama çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülmektedir. Avan proje; Bakanlığımız teknik elemanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, proje müellifi ve Bakanlığımız ilgili birimleri yetkililerinin da katılacağı toplantıda incelenerek, inceleme sonucu avan projede yapılması istenen olası değişikliklerin yerine getirilmesi sonrası düzenlenecek yeni avan projenin onaylanmasını müteakip, uygulama projeleri ve bina yapımına ilişkin diğer iş ve işlemlere başlanılacaktır.

SORULARA CEVAP

Buna göre; başvuru formunda belirtilen soruların cevabı, Avan proje 25/06/2019 tarihinde incelenerek onaylanmıştır.

2 - Kocaeli yeni Adalet Sarayına ilişkin son durum; avan projenin onaylandığından, uygulama projeleri aşamasına geçilmiştir. Uygulama Projelerinin de onaylanmasından sonra yapım için ödenek temin edilmesi durumunda ihale işlemlerine başlanacaktır.

3 - Hazine taşınmazlarının tahsis yetkisi Milli Emlak Genel Müdürlüğüne aittir. Taşınmaz tahsisine ilişkin Belediye ile herhangi bir anlaşma söz konusu değildir.

4 - Projelerin bitmesini müteakip 2020 yılında yapım ödeneğinin temin edilmesi halinde yapım ihalesi gerçekleştirilerek, yıllara sari sağlanacak ödenek durumuna göre yapım işinin gerçekleştirilmesi ve akabinde hizmete alınması planlanmaktadır."