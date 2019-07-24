Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:09 TSİ- Gündem G: Bugün 11:10 TSİ

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Gebze'de patenli 3 genç,  otomobile tutunarak kilometrelerce ilerledi. Patenli gençlerden birinin zaman zaman tek pateni üzerinde yol alması yürekleri ağızlara getirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde giden otomobilin arkasına tutunan patenli 3 genç, tehlikeye aldırış etmedi. Çift yönlü caddede ilerleyen otomobile tutunan 3 gençten birinin zaman zaman tek ayak üzerinde paten sürmesi yürekleri ağızlara getirdi. Hızla yol alırken akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen gençlerin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bugün 11:09 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Başkan Hürriyet, İzmit’in 5 yılını planlıyor mask
Başkan Hürriyet, İzmit’in 5 yılını planlıyor
Oğlunun ölümüne anne kalbi dayanmadı mask
Oğlunun ölümüne anne kalbi dayanmadı
Prof. Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi mask
Prof. Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı yanıt verdi: Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? mask
Cumhurbaşkanlığı yanıt verdi: Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?
Bayılan vatandaşa ilk müdahale Başkan Yardımcısından... mask
Bayılan vatandaşa ilk müdahale Başkan Yardımcısından...
Büyükşehir’den 1 buçuk milyarlık rant! mask
Büyükşehir’den 1 buçuk milyarlık rant!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Genç sağlıkçı ölü bulundu! mask
Genç sağlıkçı ölü bulundu!
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı mask
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı

GALERİ

Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu mask
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu mask
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı mask
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL