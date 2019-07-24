Fikri Işık: Eleştirmekten çekinmeyin

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 94. Danışma Meclisi Toplantısı’na; AKP Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il yönetimi, İlçe Başkanı Ramazan Tuna, ilçe gençlik ve kadın kolları başkanları, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.
TUNA, “GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK”
Sinevizyon gösterisi ile başlayan toplantıda ilk olarak AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna konuşma gerçekleştirdi. Gönül birliği içerisinde güzel bir seçim sonucu elde ettiklerini belirten Başkan Tuna, “Seçim süresi boyunca geceli gündüzlü çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Halkımız ile iç içeyiz ve bunu da sürdüreceğiz” dedi. Tuna’nın ardından İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ve AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak da bir konuşma gerçekleştirdi.
SÖĞÜT, “HİZMET DESTANI YAZILDI”
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’de ‘AK Parti ailem’ diyerek başladığı konuşmasında, “3 Kasım 2002’den bugüne kadar AK Parti büyük bir hizmet ve çalışkanlık destanı yazdı. Tabi bu destanın asıl kahramanları gece gündüz demeden arı gibi çalışan teşkilatlarımızdır. Körfez’de de dördüncü defa AK Parti bayrağını dalgalandırmamızdaki en büyük pay kuşkusuz teşkilatlarımızın. Bizler de gücümüzü teşkilatlarımızdan ve milletimizden alıyoruz” ifadelerini kullandı.
SÖĞÜT, “BİR OLURSAK GÜÇLÜ OLURUZ”
AK Parti’nin seçimden seçime çalışan bir teşkilat olmadığını belirten Başkan Söğüt, “Bunu bugün salona bakınca da görüyorum. Bizler de İsmail Baran başkanımızdan aldığımız bayrağı daha yukarıya çekmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Biliyoruz ki; bir ve beraber olursak ancak güçlü oluruz. Eğer bölünürsek gücümüz azalır, başarısızlığa doğru ilerleriz. Körfez’de böyle bir hava yok. Birlik ve beraberlik içerisinde koşan, koşturan, teşkilatı ve belediyesi ile birlikte hareket eden bir anlayış var” dedi.
BÜYÜKAKIN, “ÇOK GÜZEL PROJELER YAPTIK”
“17 yıl önce geldiğimiz iktidara çok güzel projeler yaptık ve tekrar yapacağız” diyen Başkan Büyükakın, “Geçmiş dönem belediye başkanlarımız çok güzel işler yaptı. Bizler onlardan aldığımız bayrağı tekrar ileriye taşıyacağız. Bizler sanki hiç seçim olmayacak gibi var gücümüzle çalışıyor, projeler üretiyoruz ve yarın seçim var gibi de inanılmaz gibi bir gayretle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
ELLİBEŞ, “BENİM İÇİN ONURDUR”
Başkan Büyükakın’dan sonra AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş konuşma gerçekleştirdi. Ellibeş, “Her zaman söylüyorum AK Parti büyük bir ailedir ve bu büyük bütünlüğümüzü her seçimde göstermişizdir. Ben Mehmet Ellibeş olarak 41 yıl Gölcük Belediyesi’nde görev yapmış biri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile il başkanı olarak görevlendirildim ve bu benim için bir onur bir gururdur” ifadelerini kullandı.
IŞIK, “ELEŞTİRİDEN ÇEKİNMEYİN”
Son olarak AKP Milletvekili Fikri Işık konuşma gerçekleştirdi. Danışma toplantılarında teşkilat üyelerinin hiç çekinmeden konuşmasını, eleştirisi varsa iletmesini isteyen Fikri Işık, “Kendi içimizde bu muhasebeyi yapacağız, sizler de görüşlerinizi, düşüncelerini söyleyeceksiniz. Bizler almamız gereken mesajı alıp ve işlemleri yapmak için yola koyulacağız. Kendi içimizde eleştiriden çekinmeyeceğiz, şu darılır, bu darılır şunu söylersem belediye başkanı bana kızar diye düşünmeyeceğiz ama şu kapıdan çıktıktan sonra biz AK Partiliyiz diyeceğiz” dedi.
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Yorumlar
(3 )
Erkan tekin - ALLAH ASKINA BIR KEREDE HALKLA ICECE OLDUGUNUZU GORELIM.ARANIZDA TOPLANIP PERDE ARKASINDAN RANT HESAPLARI YAPIYORSUNUZ.
Ersoy Kandemir - Vallahi ben sizi size yakın bürokratları çatır çatır eleştiriyorum hatta sanırsam il de tekim de sizin kulağın bir tarafından giriyor bir tarafından çıkıyor gibi maşallah,hele o sağlıktaki bürokrat nasıl geniş nasıl geniş anlatmak istesen kelimeler kifayetsiz kalır.Bir İzmit çocuğu olarak bu şehire çok büyük zararlarınız olduğuna inanır,yaptığınız siyaseti milletten çok kendiniz için yaptığınızı düşünür,çok yakında karşılaşacağımıza inandığımı bildirmek isterim!
Körfezli̇ - SN IŞIK ELEŞTİRİN DİYORUNUZ AMA BİZ YİNE İLÇE BAŞKANIN OĞLUNU MÜDÜR,MÜDÜRLERİ BAŞKAN YARDIMCISI YAPALIM DİYORSUNUZ YANI.ŞUNU BİLİNKİ ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM AKP KAZANMAYACAK KÖRFEZ DE
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