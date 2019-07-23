İzmit Saat Kulesi hala yanlış vakti gösteriyor

İzmit'in simgesi Saat Kulesi'ndeki saat uzun bir süredir 1,5 saat yanlış gösteriyor. Gazetemizi arayarak konuyu bildiren duyarlı vatandaşlar böyle bir yanlışlığı kabul etmenin mümkün olmadığını söyelerek İzmit Belediyesi’ni göreve davet etti.

TARİHİ ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

2. Abdülhamid döneminde tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle kente kazandırılan tarihi saat şehrin en önemli simgesi konumunda… Temeli 19 Ağustos 1900'de atılan saat kulesi Abdülhamit cülusunun 26. yılı olan 1901'de tamamlandı. Tarihi önemi büyük olan İzmit Saat Kulesindeki yanlışlığın saatin bir an önce düzeltilmesi gerekiyor.