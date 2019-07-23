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İzmit Saat Kulesi hala yanlış vakti gösteriyor

İzmit'in simgesi Saat Kulesi'ndeki saat uzun bir süredir yanlış gösteriyor.
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İzmit'in simgesi Saat Kulesi'ndeki saat uzun bir süredir 1,5 saat yanlış gösteriyor. Gazetemizi arayarak konuyu bildiren duyarlı vatandaşlar böyle bir yanlışlığı kabul etmenin mümkün olmadığını söyelerek İzmit Belediyesi’ni göreve davet etti.

TARİHİ ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

2. Abdülhamid döneminde tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle kente kazandırılan tarihi saat şehrin en önemli simgesi konumunda… Temeli 19 Ağustos 1900'de atılan saat kulesi Abdülhamit cülusunun 26. yılı olan 1901'de tamamlandı. Tarihi önemi büyük olan İzmit Saat Kulesindeki yanlışlığın saatin bir an önce düzeltilmesi gerekiyor.

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Arkasındaki konakta yaşayan birinden etkileniyor olması mümkün mü?Hee Kocaeli valisini kastediyorum!

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 11:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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