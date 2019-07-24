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Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit

Eurostat tarafından yayımlanan 2017 verilerine göre İzmit, Avrupa'nın en büyük limanları arasında yer alıyor İrili ufaklı 35 liman tesisini barındıran İzmit, 72 milyon ton elleçlemeyle Avrupa'nın en büyük yedinci kargo limanı oldu Avrupa'nın en büyük 20 limanı arasında Türkiye'yi İzmit, Botaş, İskenderun ve Aliağa temsil ediyor Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: "Önümüzdeki günlerde Dilovası, Körfez ve Derince'ye bağlantılar yapıldıktan sonra Kocaeli'de elleçlenen yük miktarı çok dah
Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit mask
Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit mask
Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit mask
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Türk sanayisinin üretim üssü Kocaeli, Avrupa'nın en büyük liman kentlerinden biri konumunda bulunuyor. Marmara Denizi'nin doğusunda yer alan İzmit Körfezi, çevresine yayılan sanayi kuruluşlarında üretilen malların dünya pazarlarına açılmasında önemli bir işlev görüyor. Ev sahipliği yaptığı limanlarda yılda ortalama 10 bin gemiyi ağırlayan İzmit, Antik çağlardan beri dünya ticaretine yön veren başlıca kentlerden biri olma konumunu günümüzde de koruyor. İzmit liman bölgesi, elleçlenen yüklerinin brüt ağırlığı bakımından Avrupa'nın en büyük liman noktaları arasında yer alıyor.Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan 2017 verilerine göre, Kuzey Denizi kıyısındaki Rotterdam, Anvers ve Hamburg elleçlenen malların brüt ağırlığı bakımından, Avrupa'nın ilk üç limanı oldu.

Avrupa'nın en büyük yedinci limanı

Avrupa'nın en büyük 20 limanı arasında Türkiye'yi İzmit, Botaş, İskenderun ve Aliağa temsil ediyor. İrili ufaklı 35 liman tesisini barındıran İzmit, 72 milyon ton elleçlemeyle Marsilya'nın ardından Avrupa'nın en büyük yedinci kargo limanı konumunda. Listede, Botaş sekizinci, İskenderun onbirinci, Aliağa da onüçüncü sırada bulunuyor.

"Elleçleme kapasitesi 150 milyon tona çıkabilir"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AA muhabirine, İzmit Körfezi'nin çevresinde 35 liman tesisi olduğunu ve bu limanların yüzde 50-60 kapasiteyle çalıştığını söyledi. Oda olarak kentteki limanların Rotterdam'daki gibi yönetilmesini sağlamayı istediklerini belirten Zeytinoğlu, "Oda olarak Rotterdam gibi 'İzmit Port' algısını oluşturmak istiyoruz. Buradaki yük elleçleme kapasitesi fazla bir yatırım yapılmadan 150 milyon tona çıkabilir." diye konuştu.

Zeytinoğlu, limanların demir yolu bağlantılarının istedikleri düzeyde olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kuzeydeki limanlarımızın hemen hepsinin sınırından demir yolu geçmesine rağmen bağlantıları yok. Önümüzdeki günlerde Dilovası, Körfez ve Derince'ye bağlantılar yapıldıktan sonra Kocaeli'de elleçlenen yük miktarı çok daha artabilecek ve bu artış araç trafiğini arttırmadan sağlanabilecektir. Eğer biz bu taşımaları demir yoluna aktarabilirsek o zaman İzmit Körfezi'nin taşıdığı mal miktarı artacak, öte taraftan tır trafiğinde azalma olacaktır."

İzmit Körfezi'nin doğal bir liman olmasının çok büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "İzmit'in Avrupa'nın 7'nci büyük limanı olması bizi daha da mutlu etti. Bunu daha yukarılara çıkarmamız çok kolay. Önümüzdeki dönemde demir yolu bağlantılarını yaparak bunu yaparız diye düşünüyorum. Körfezin güneyinde şu anda hiç demir yolu bağlantısı yok. Onun da aslında önünün açılması Serbest Bölge ve Ford Otosan'a kadar demir yolu gelmesinin çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bunların yapılması durumunda bu tonajlar çok çok yukarılara çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Bugün 11:41 TSİ AA Kocaeli- Ekonomi

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