Geçtiğimiz hafta İzmit Belediyesi Koordinatörü olarak atanan İzmit Belediyesi’nin İYİ Partili Meclis Üyesi Yaşar Kardeş, dün sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Serkan Şengil isimli bir sosyal medya kullanıcısının gönderisini kendi sayfasında paylaşan Kardeş bu paylaşımıyla büyük tepki topladı.

“TERBİYESİZLİK”

Yaşar Kardeş’in paylaştığı gönderide bir otobüsün içinde yaklaşık 20 tane kadın bulunuyor. Rus kızlarına ‘S-400’ün parçaları” benzetmesi yapılan söz konusu gönderide, “ES 400’ün parçaları gelmiş. Montaja girecek. Uzmanları bekliyorlar” ifadeleri yer alıyor. Bu paylaşıma en büyük tepkilerden biri de CHP Kadın Kolları eski Başkanı Hülya Güreli Yolcubal’dan geldi. Yolcubal kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kardeş’in terbiyesizlik boyutunu aştığını belirtti.

Yaşar Kardeş

İşte Yolcubal’ın açıklaması;

Milleti her ne olursa olsun KADIN' a bu şekilde bir bakış açısı kabul edilemez. İlk paylaşım yapan kişinin yanlışını düzeltmek yerine erkek zihniyetin kölesi bir yaklaşımla paylaşımda bulunmak ne acıdır ki beyefendinin kadına bakış açısını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün Akepe’nin kadını hiç'e sayan, değersizleştiren politikaları ile mücadele ederken muhalefetten gelen bu paylaşım tekrardan altını çizerek belirtiyorum ki kabul de af da edilemez!

Terbiyesizlik boyutu aşılmıştır. Özellikle de hem bir KADIN Genel Başkanın partisinde hem de bir KADIN Belediye Başkanın yönetiminde görev alıp da böyle bir paylaşımı paylaşmak özür sözleri ile süslenmiş sıradan bir basın açıklaması yaparak kapatılmamalıdır.

Bu nedenle İyi Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi de olan bu kişinin derhal İzmit Belediyesi Koordinatörlük görevinden alınması gerekmektedir.