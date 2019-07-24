Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz, ticari yönden esnafların zor durumda kalmasına neden oluyor. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iş yerleri bir bir kapısına kilit vurmak zorunda kalıyorlar. Son olarak Körfez'in en büyük marketlerinden biri konumunda bulunan Tütünçiftlik’te bulunan KİM Market kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.
Bugün 12:34 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 12:37 TSİ
KİM Market kapandı!
Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz, ticari yönden esnafların zor durumda kalmasına neden oluyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz