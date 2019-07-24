KİM Market kapandı!

Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz, ticari yönden esnafların zor durumda kalmasına neden oluyor. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iş yerleri bir bir kapısına kilit vurmak zorunda kalıyorlar. Son olarak Körfez'in en büyük marketlerinden biri konumunda bulunan Tütünçiftlik’te bulunan KİM Market kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.