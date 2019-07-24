Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:39 TSİ- Gündem G: Bugün 13:29 TSİ

Babaköy’den sonra, Kandıra’ya bir taş ocağı daha…

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı sebebiyle Babaköy’e kurulması planlanan taş ocağının ardından Kocakaymaz mevkii için de taş ocağı başvurusu yapıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı sebebiyle Babaköy’e kurulması planlanan taş ocağının ardından Kocakaymaz mevkii için de taş ocağı başvurusu yapıldı. Projeyle ilgili ÇED süreci başlatıldı.

Konuyla ilgili 23 Temmuz 2019 tarihinde Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “KOCAELİ ili KANDIRA, ilçesi KOCAKAYMAZ MEVKİ, 3384302 ERİŞİM NUMARALI SAHA mevkiindeki KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından yapılması planlanan I-A GRUBU MADEN OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ projesi ile ilgili olarak KOCAELİ Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.” denildi.

Bugün 12:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Başkan Hürriyet, İzmit’in 5 yılını planlıyor mask
Başkan Hürriyet, İzmit’in 5 yılını planlıyor
Oğlunun ölümüne anne kalbi dayanmadı mask
Oğlunun ölümüne anne kalbi dayanmadı
Cumhurbaşkanlığı yanıt verdi: Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? mask
Cumhurbaşkanlığı yanıt verdi: Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?
Prof. Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi mask
Prof. Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Bayılan vatandaşa ilk müdahale Başkan Yardımcısından... mask
Bayılan vatandaşa ilk müdahale Başkan Yardımcısından...
Büyükşehir’den 1 buçuk milyarlık rant! mask
Büyükşehir’den 1 buçuk milyarlık rant!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Genç sağlıkçı ölü bulundu! mask
Genç sağlıkçı ölü bulundu!
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı mask
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı

GALERİ

Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu mask
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu mask
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı mask
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL