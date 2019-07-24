Babaköy’den sonra, Kandıra’ya bir taş ocağı daha…

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı sebebiyle Babaköy’e kurulması planlanan taş ocağının ardından Kocakaymaz mevkii için de taş ocağı başvurusu yapıldı. Projeyle ilgili ÇED süreci başlatıldı.
Konuyla ilgili 23 Temmuz 2019 tarihinde Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “KOCAELİ ili KANDIRA, ilçesi KOCAKAYMAZ MEVKİ, 3384302 ERİŞİM NUMARALI SAHA mevkiindeki KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından yapılması planlanan I-A GRUBU MADEN OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ projesi ile ilgili olarak KOCAELİ Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz