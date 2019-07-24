ADD: Lozan, siyasi zaferin tek noktası

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şubesi Lozan Anlaşması’nın 96’ncı yıl dönümünde Kültür Tepesi’ne çelenk bıraktı. Açıklamaya ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, CHP il yönetimi, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, Biz İzmitiz Grubu adına Hüseyin Erol ve çok sayıda ADD üyesi katıldı. ADD, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından basın açıklamasını İsmet İnönü Parkı’nda düzenledi.
EMPERYALİZMİN TEK YENİLGİSİ
Açıklamada konuşan ADD İzmit Şube Bşakanı Ahmet Kavas, “24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması, Emperyalizmin tarihteki ilk ve tek yenilgisidir. Bir başka deyimle Emperyalizmin Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde diz çöküşünün uluslararası tescilidir. Atatürk nutukta Lozan için şunları demektedir; 'Bu antlaşma Türk Milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir” dedi.
OSMANLI’NIN TABUTUNA ÇAKILAN SON ÇİVİ
1920 de imzalanan Sevr Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu hazırlayan ve tabutuna çakılan son çiviydi diyen Kavas, “Ancak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilmiş olan Kurtuluş Savaşı emperyalizmin oyununu bozmuş ve yepyeni bir devletin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Lozan antlaşmasının değerini bilmek için, Sevr Antlaşması’nın içeriğinin çok iyi bilinmesi gerekir” diye konuştu.
LOZAN SİYASİ ZAFERİN SON NOKTASI
Lozan antlaşmasının değerini bilmek için, içeride emperyalizmin tetikçiliğini ve işbirlikçiliğini yapan dinci ve gerici tarikat yuvalarının ihanetinin çok iyi bilinmesi gerekir diyen Kavas, “Kısacası, Lozan, Milli mücadelenin her alanda zafere ulaştığı, siyasi zaferin son noktasıdır. Tarikatların kucağında serpilip gelişenler, bir tarikatın kucağından inip, başka bir tarikatın kucağına oturan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeminli düşmanları, Atatürk ve İnönü için iki ayyaş benzetmesini yapacak kadar ulusuna yabancılaşmışlardır” dedi. Selin BECER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(8 )
Telgraf Ortada - Lozan’da Türkiye Başdelegeliği görevini üstlenen CHP’li İnönü’nün 28 Kasım 1922 tarihli telgrafında “Oniki Ada meselesi hallolmuştur, şimdi konferansta mevzu-u bahs etmeye lüzum yokmuş” ifadelerini kullandığı aktarılmış. 24 Aralık tarihli telgrafta ise İnönü’nün, “Oniki Ada ve Suriye ve Irak hududlarının mevzu-u bahis olmasını müttefiklerin istemeyecekleri şayi oldu. 12 Ada filhakika (gerçekten) mevzu-u bahis olmadı. Ben de ısrar etmedim” sözlerine yer verilmiş.
Demekki savaşta kazanılan ,masada verilmiş.
Zaten bizim olan yerler,verilmiş.
Şimdi bu yerleri sizin deyiminizle dincilermi verdi?
Yoksa Delegenin başkanı inönümü?
Tarih ve gerçekler ortada.
Telgraf ortada.
Niye milleti kutuplaştırıyor ve yalan söylüyorsunuz sayın başkan?
Gerçekler - “İsmet Paşa tarafından 28 Kasım 1922’de Ankara’ya çekilen telgrafta; konferanstaki İtalyan temsilci Garroni’nin kendisini ziyaret ederek, İtalya’nın Türkiye’nin görüşlerine yardım ettiği ancak hiçbir mukabele görmediğini söyleyerek, bazı isteklerde bulunduğu bildiriliyordu. Garroni ertesi gün de bu bir proje getirmişti. Paşa’ya göre yapılan görüşmelerde İtalya Türkiye’ye çok yardım etmişti ve ediyordu, bu yüzden getirdiği proje içinden bir şey verilmeliydi.”
Hani biz savaşı kazanmıştık.
Kazandıysak bizim olanı ve stratejik önemi olan bu yerleri niye verdik?
Vay Bee... - 'Asrın basiretsizliği Lozan’da Türkiye, “galip ülke” olarak oturduğu masada Ege Denizi’ndeki toplam 23 adayı düşmana teslim etmişti. “12 Ada” olarak bilinen; Rodos, Patmos, Lipsos, Leros, Kalimnos (Kilimli), İstanköy (Kos, Coo), Astropalya (Stampalia), Nisiros (İncirli), Tilos (İlyaki, Sömbeki (Symi), Harki (Herke, Kharki), Karpatos (Kerpe) ve Kaşot (Kasos) adaları İtalya’ya bırakılmış, bu adalar 1947’de Yunanistan’a devredilmişti. Ayrıca 9 ada ise Lozan’da direkt olarak Yunan’a teslim edilmişti '...
Eee buna ne diyeceksiniz başkan?
Yalanmı bu yazılanlr...
Dincilermi verdi bu adaları?
Yoksa ismet inönümü?
Hak - 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile, İstiklal Savaşı’nda “asgari vatan” olarak belirlenen Misak-ı Milli sınırlarındaki birçok beldemiz düşmana peşkeş çekildi. Lozan’da Türkiye, Ege Adaları’nın yanı sıra; Batı Trakya, Kıbrıs, Musul, Halep, Lazkiye, Antakya, Batum ve Kıbrıs’ı teslim etti.
Niye bu gerçekleride anlatmıyorsunuz?
Merak ettim .
yalanlar deryası - Emperyalizm ve mason locaları ile işbirliği yapanları yanlış söylemişsiniz başkan.
Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası Üstadı ve locanın resmi yayın organı Tesviye Dergisi’nin editörü Celil Layiktez şunları söylemiş başkan oku istersen...
“İslam Ülkelerinde Masonluk” başlıklı İngilizce makalesinde, Osmanlı Devleti’nde masonluğun nasıl kökleştiğini anlatmış ve Abdülhamit devrine ait bilgiler vermişti. Mason Layiktez, 1908′de 2’nci Meşrutiyet’in ilanından sonra ‘İslamcıların’ İstanbul’da ayaklanma çıkardığını ve bu ayaklanmanın Hareket Ordusu tarafından bastırılarak Sultan Abdülhamit’in tahttan indirildiğini vurgulamıştı. “Hareket Ordusu, masonlar tarafından örgütlendi ve yönetildi” diyen Layiktez, “Sultan Abdulhamit’e tahttan indirildiğini tebliğ eden 5 milletvekilinden oluşan heyettekilerin tamamı masondu” ifadesini kullanmıştı.
Ve bu işbirlikçilerin nasılda bizleri felakete sürüklediğini zaten tarihteki savaşlardan öğreniyoruz...
Yani sizlerin islamcı dedikleriniz bu devletin asli sahipleridir.Savaşan ve bu savaşı kazananlardır.
Diğerleri ise bu devletin altını oyan,masonlarla işbirliği yaparak hainlik yapanlardır.
Nasılda toplum mühendisliği yapıyorsunuz dime...
Yalanlar Deryası - ''içeride emperyalizmin tetikçiliğini ve işbirlikçiliğini yapan dinci ve gerici tarikat yuvalarının ihanetinin çok iyi bilinmesi gerekir ''
Demiş, aydın geçinen başkan.Acaba tam tersi olmasın?Savaşı kazanan taraf olan biz,ne hikmetse inönü tarafından masada 12 adaları,kıbrıs,musuk,kerkük,halep,lazkiye vs. vermişiz..İnönü bizim olan ve savaşı kazanmış taraf olan bizim bu topraklarımızı nasıl verdi?Bir açıklasanda aydınlansak başkan.Hani sözde aydınsınızya...
Erol Demirbek - alt kimlikleri TÜRK kıskançlığı ile dolu olan bir takım TC. Düşmanları , yandaş kanallarda sabah akşam lozan barış antlatmasını küçümseyen proğramlar yapıp adeta inönü ve m. kemal i hain ilan ediyorlar . lozan anlatılmalı seminer sempozyum düzenlenerek gerçekleri konuşulmalı .
oktay - Savaş kazanan Turkiye neden butun maddeleri belirleyen ingiltere.sen buna zafermi diyorsun.
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