ADD: Lozan, siyasi zaferin tek noktası

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şubesi Lozan Anlaşması’nın 96’ncı yıl dönümünde Kültür Tepesi’ne çelenk bıraktı. Açıklamaya ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, CHP il yönetimi, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, Biz İzmitiz Grubu adına Hüseyin Erol ve çok sayıda ADD üyesi katıldı. ADD, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından basın açıklamasını İsmet İnönü Parkı’nda düzenledi.



EMPERYALİZMİN TEK YENİLGİSİ

Açıklamada konuşan ADD İzmit Şube Bşakanı Ahmet Kavas, “24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması, Emperyalizmin tarihteki ilk ve tek yenilgisidir. Bir başka deyimle Emperyalizmin Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde diz çöküşünün uluslararası tescilidir. Atatürk nutukta Lozan için şunları demektedir; 'Bu antlaşma Türk Milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir” dedi.

OSMANLI’NIN TABUTUNA ÇAKILAN SON ÇİVİ

1920 de imzalanan Sevr Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu hazırlayan ve tabutuna çakılan son çiviydi diyen Kavas, “Ancak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilmiş olan Kurtuluş Savaşı emperyalizmin oyununu bozmuş ve yepyeni bir devletin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Lozan antlaşmasının değerini bilmek için, Sevr Antlaşması’nın içeriğinin çok iyi bilinmesi gerekir” diye konuştu.

LOZAN SİYASİ ZAFERİN SON NOKTASI

Lozan antlaşmasının değerini bilmek için, içeride emperyalizmin tetikçiliğini ve işbirlikçiliğini yapan dinci ve gerici tarikat yuvalarının ihanetinin çok iyi bilinmesi gerekir diyen Kavas, “Kısacası, Lozan, Milli mücadelenin her alanda zafere ulaştığı, siyasi zaferin son noktasıdır. Tarikatların kucağında serpilip gelişenler, bir tarikatın kucağından inip, başka bir tarikatın kucağına oturan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeminli düşmanları, Atatürk ve İnönü için iki ayyaş benzetmesini yapacak kadar ulusuna yabancılaşmışlardır” dedi. Selin BECER