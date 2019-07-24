Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji’den önemli başarı

Bu yıl 8’ncisinin düzenlendiği Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji, finalde Maksimum Özel Güvenlik ile karşılaştı ve mücadeleyi 5-2 kazanan Maksimum Özel Güvenlik şampiyon oldu. Turnuvada final gören Armutlu Emlak İnşaat önemli bir başarının sahibi oldu.

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDILAR

Armutlu Emlak İnşaat, bu yıl Kiraz Futbol Turnuvası’nda fırtına gibi esti. Kentin en prestijli futbol organizasyonları arasında yer alan turnuvaya mütevazı bir kadro ile katılan Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji rakiplerini bir bir mağlup etti ve finale kaldı. Yarı finalde favorilerden Bal Besicilik takımını deviren Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

ÖZKAN ARMUTLU: BAŞARILI OLDUK

Takımın kurucularından Armutlu Emlak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Armutlu yaptığı açıklamada final gördükleri için mutlu olduklarını dile getirdi ve şu görüşlere yer verdi: Metin Özkan abimizin Körfez’de marka haline getirdiği Kiraz Futbol Turnuvası’ndaiyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bana göre son maça kadar çıkmak da ciddi bir başarıdır.

SENEYE KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ

Final maçında da elimizden geleni yaptık. 3-0 geriye düşmemize rağmen farkı 1’e indirdik. Maça ortak olduk ancak rakibimizde Tolga ve Turgay fark yarattı, bir golü de şanssız bir şekilde ağlarımızda gördük. Nasibimizde ikinci olmak varmış. Takımın oluşmasında, ortaya konan mücadelede başta Bülent Tarakçı olmak üzereemeği geçen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki yılda da Kiraz turnuvasına katılıp bu kez şampiyonluğu yakalamaya çalışacağız.