Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:14 TSİ- Spor G: Bugün 13:16 TSİ

Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji’den önemli başarı

Bu yıl 8’ncisinin düzenlendiği Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji, finalde Maksimum Özel Güvenlik ile karşılaştı ve mücadeleyi 5-2 kazanan Maksimum Özel Güvenlik şampiyon oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bu yıl 8’ncisinin düzenlendiği Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji, finalde Maksimum Özel Güvenlik ile karşılaştı ve mücadeleyi 5-2 kazanan Maksimum Özel Güvenlik şampiyon oldu. Turnuvada final gören Armutlu Emlak İnşaat önemli bir başarının sahibi oldu.

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDILAR

Armutlu Emlak İnşaat, bu yıl Kiraz Futbol Turnuvası’nda fırtına gibi esti. Kentin en prestijli futbol organizasyonları arasında yer alan turnuvaya mütevazı bir kadro ile katılan Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji rakiplerini bir bir mağlup etti ve finale kaldı. Yarı finalde favorilerden Bal Besicilik takımını deviren Armutlu Emlak İnşaat BG Teknoloji taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

ÖZKAN ARMUTLU: BAŞARILI OLDUK

Takımın kurucularından Armutlu Emlak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Armutlu yaptığı açıklamada final gördükleri için mutlu olduklarını dile getirdi ve şu görüşlere yer verdi: Metin Özkan abimizin Körfez’de marka haline getirdiği Kiraz Futbol Turnuvası’ndaiyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bana göre son maça kadar çıkmak da ciddi bir başarıdır.

SENEYE KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ

Final maçında da elimizden geleni yaptık. 3-0 geriye düşmemize rağmen farkı 1’e indirdik. Maça ortak olduk ancak rakibimizde Tolga ve Turgay fark yarattı, bir golü de şanssız bir şekilde ağlarımızda gördük. Nasibimizde ikinci olmak varmış. Takımın oluşmasında, ortaya konan mücadelede başta Bülent Tarakçı olmak üzereemeği geçen herkese teşekkür ederim.  Önümüzdeki yılda da Kiraz turnuvasına katılıp bu kez şampiyonluğu yakalamaya çalışacağız.

Bugün 13:14 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelispor'a bir güzel haber daha mask
Kocaelispor'a bir güzel haber daha
Taraftar “Üst tribünler açılsın” istiyor mask
Taraftar “Üst tribünler açılsın” istiyor
Askerden dönen kral golleriyle ‘Merhaba’ dedi mask
Askerden dönen kral golleriyle ‘Merhaba’ dedi
Kalmak istemeyene “DUR” demeyiz!.. mask
Kalmak istemeyene “DUR” demeyiz!..
Gölcük ve Derince eksiklerini gördü: 0-0 mask
Gölcük ve Derince eksiklerini gördü: 0-0
Tayfun geri sayıma başladı mask
Tayfun geri sayıma başladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Genç sağlıkçı ölü bulundu! mask
Genç sağlıkçı ölü bulundu!
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı mask
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı

GALERİ

Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu mask
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu mask
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı mask
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL