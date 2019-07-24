Yaz okulları pürneşe

Ücretsiz Yaz Okulları’nda eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi’nin düzenlediği, her yıl katılımın artarak devam ettiği ücretsiz yaz okullarında, alanında uzman 95 eğitmenin görev alıyor. Kurslarda 8 bin 800 Gebzeli çocuğa farklı branşlarda eğitim veriliyor. 17 farkı branşta 27 tesiste verilen eğitimlerden faydalanan çocuklar, hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Aileler, ücretsiz olan yaz okullarında çocuklarının yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarından oldukça memnun olduklarını ifade ederken, yaz tatillerinin oldukça eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini ifade eden çocuklar da kendilerine bu fırsatı sunan belediye yetkililerine teşekkür ediyor.