Çayırova Belediyesi birimleri arası düzenlenen Mükremin Küçük Futbol Turnuvası’nda Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü şampiyon oldu. Turnuva, Çayırova Stadı’nda oynandı. 12 takımın katıldığı ve yaklaşık bir ay süren turnuvanın final maçında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü 6-4 yenen Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü şampiyon oldu. Turnuvanın ikincisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üçüncü ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü oldu. Gol krallığını basın yayından Birol Köksal elde ederken, en iyi kaleci ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kalecisi Nuri Okan Yılmaz seçildi. En centilmen takım Temizlik İşleri Müdürlüğü, en centilmen oyuncu da Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden Şevket Soyhan oldu. Ayrıca adına turnuva düzenlenen Mükremin Küçük’ün oğlu Enes Küçük’e plaket takdim edildi.
Bugün 13:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:18 TSİ
Şampiyon Basın Yayın!
Mükremin Küçük Futbol Turnuvası’nda şampiyon Basın Yayın takımı oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz