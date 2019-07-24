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Şampiyon Basın Yayın!

Mükremin Küçük Futbol Turnuvası’nda şampiyon Basın Yayın takımı oldu.
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Çayırova Belediyesi birimleri arası düzenlenen Mükremin Küçük Futbol Turnuvası’nda Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü şampiyon oldu. Turnuva, Çayırova Stadı’nda oynandı. 12 takımın katıldığı ve yaklaşık bir ay süren turnuvanın final maçında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü 6-4 yenen Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü şampiyon oldu. Turnuvanın ikincisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üçüncü ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü oldu. Gol krallığını basın yayından Birol Köksal elde ederken, en iyi kaleci ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kalecisi Nuri Okan Yılmaz seçildi. En centilmen takım Temizlik İşleri Müdürlüğü, en centilmen oyuncu da Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden Şevket Soyhan oldu. Ayrıca adına turnuva düzenlenen Mükremin Küçük’ün oğlu Enes Küçük’e plaket takdim edildi.

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