İzmit Belediyespor Medical Park ile devam

İzmit Belediyespor Kulübü Süper Lig Bayan Basketbol takımı, iki yıldır sponsorluğunu üstlenen Medical Park ile bu sezon için de anlaştı. Baykan Uğur Koştur “Medical Park Hastanesi ile kadın basketbol takımımızın sağlık hizmetlerini kapsayan sponsorluk için yeniden anlaşma sağlanmıştır. İzmit Belediyespor Kulübü'ne desteğini her zaman veren değerli sağlık sponsorumuza teşekkür ediyoruz” dedi.