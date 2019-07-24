İzmit Belediyespor Kulübü Süper Lig Bayan Basketbol takımı, iki yıldır sponsorluğunu üstlenen Medical Park ile bu sezon için de anlaştı. Baykan Uğur Koştur “Medical Park Hastanesi ile kadın basketbol takımımızın sağlık hizmetlerini kapsayan sponsorluk için yeniden anlaşma sağlanmıştır. İzmit Belediyespor Kulübü'ne desteğini her zaman veren değerli sağlık sponsorumuza teşekkür ediyoruz” dedi.
Bugün 13:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:18 TSİ
İzmit Belediyespor Medical Park ile devam
İzmit Belediyespor Kulübü Süper Lig Bayan Basketbol takımı, iki yıldır sponsorluğunu üstlenen Medical Park ile bu sezon için de anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz