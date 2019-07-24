Tuzla’da faaliyet gösteren Hidropaks Hidrolik A.Ş’nin isim sponsorluğunda güçlü bir kulüp yapısına dönüşen Süpear Amatör Futbol Ligi takımlarından Tayfunspor, aynı hızla bu sezon da yola devam edecek. Gebze’nin Amatör Süper Lig’deki tek temsilcisi olma sorumluluğunu Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkarak taçlandırmak isteyen bordo-beyazlı ekip, bu doğrultuda transfer çalışmalarını büyük bir ölçüde tamamladı. Dış transferde yaklaşık 10 oyuncuyla söz kesen Hidropaks Tayfunspor, anlaşılan oyunculara 3 Ağustos’ta düzenleyeceği tören ile toplu imza attıracak. Beybaba Çiftliği’nde saat 19.00’da başlayacak yemekli toplantı ve akabinde yapılacak imza töreni ile yeni transferlerini spor kamuoyuna tanıtacak olan bordo-beyazlılar, 5 Ağustos'ta ise yeni sezon hazırlıklarına start verecek.
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Tayfun geri sayıma başladı
Tuzla’da faaliyet gösteren Hidropaks Hidrolik A.Ş’nin isim sponsorluğunda güçlü bir kulüp yapısına dönüşen Süpear Amatör Futbol Ligi takımlarından Tayfunspor, aynı hızla bu sezon da yola devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz