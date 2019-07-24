Tayfun geri sayıma başladı

Tuzla’da faaliyet gösteren Hidropaks Hidrolik A.Ş’nin isim sponsorluğunda güçlü bir kulüp yapısına dönüşen Süpear Amatör Futbol Ligi takımlarından Tayfunspor, aynı hızla bu sezon da yola devam edecek. Gebze’nin Amatör Süper Lig’deki tek temsilcisi olma sorumluluğunu Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkarak taçlandırmak isteyen bordo-beyazlı ekip, bu doğrultuda transfer çalışmalarını büyük bir ölçüde tamamladı. Dış transferde yaklaşık 10 oyuncuyla söz kesen Hidropaks Tayfunspor, anlaşılan oyunculara 3 Ağustos’ta düzenleyeceği tören ile toplu imza attıracak. Beybaba Çiftliği’nde saat 19.00’da başlayacak yemekli toplantı ve akabinde yapılacak imza töreni ile yeni transferlerini spor kamuoyuna tanıtacak olan bordo-beyazlılar, 5 Ağustos'ta ise yeni sezon hazırlıklarına start verecek.