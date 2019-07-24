Körfez’de son günlerde en çok konuşulan konulardan bir, belediyenin kiraladığı dükkanlar. Bu tartışmalar sürerken benzer bir konu gündeme taşındı. Körfez Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi, imar komisyonu üyesi ve spor koordinatörü Selami Tanış’ın da Esentepe Mahallesi’nde bulunan binasının bir bölümünü belediyeye kültür merkezi olarak kiraya vermiş. Bu durumu fark eden ve tepki gösteren CHP’li meclis üyesi Erkan Uygun, “Meclis üyeleri ve birinci dereceden akrabaları, belediye ile ticari iş yapamaz. Bunu yaparsa yasayı çiğnemiş olur” dedi.

"İHALEYE YA DA ARACILIK VE KOMİSYONCULUĞA GİREMEZ"

Erkan Uygun, “5393 belediye kanunu gereği, bir belediye meclis üyesi ve birinci derece akrabaları, belediye ile ilgi bir ihaleye ya da aracılık ve komisyonculuğa giremez. Hem belediye meclis üyesi, hem de belediye çalışanı olan Selami Tanış ne hikmetse kendisine ait çekme katlı iş yerini, Şehit Eren Bülbülün ismini kullanarak kiraya veriyor. Ayrıca ilgili mevzuat gereği bu tür kültür yada bilgi evinin yangın merdivenleri olmalı, belli bir kat yüksekliği belli bir seviyede olmalı. Bu bina söz konusu yönetmeliğe bile uygun değil. Belediyenin kendi yerleri yok mu da üçüncü şahıslardan kiralama yapıyor. bu kişi, İmtepe Mahallesi Belen’de sosyal ruhsatsız sosyal tesis yapan kişidir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.