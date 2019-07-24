Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Postane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, namaz kılmak için İstasyon Camii’ne giderken yolda iki kişi ile arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan şahıslardan biri, Bulut’a ateş etti. Ayağından vurulan Bulut, yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İHA
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Yorumlar
(6 )
Sami̇ Ozbek - GECMIS OLSUN ALLAH DAHA KOTULERINDEN SAKINSIN
Vatandaşşş - belediye çalışanlarının ahı tutmuştur. zira az haksızlık yapmadınız.
Levent - düşündürücü....... bir belediye başkanı neden kurşunlansın ki... ayak üstü bir tartışma ile olacak şey değil.
İzmitli - Silahlı saldırılara çok ağır cezalar verilmeli ve hafifletici nedenler kaldırılmalı. Bu rezalete devlet dur demeli.
Hekimoğlu - Geçmiş olsun. Sayın Başkan. Allah şifa versin inşallah. Üzüldüm gerçekten
Ersoy Kandemir - Geçmiş olsun.
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