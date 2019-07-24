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Ali Haydar Bulut vuruldu!

Derince'de eski İlçe Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, tartıştığı kişi tarafından silahla ayağından vuruldu.
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Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Postane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, namaz kılmak için İstasyon Camii’ne giderken yolda iki kişi ile arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan şahıslardan biri, Bulut’a ateş etti. Ayağından vurulan Bulut, yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İHA

Ali Haydar Bulut

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Yorumlar

(6)
06

Sami̇ Ozbek - GECMIS OLSUN ALLAH DAHA KOTULERINDEN SAKINSIN

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 15:41
05

Vatandaşşş - belediye çalışanlarının ahı tutmuştur. zira az haksızlık yapmadınız.

Yanıtla . 3Beğen 24 Temmuz 15:36
04

Levent - düşündürücü....... bir belediye başkanı neden kurşunlansın ki... ayak üstü bir tartışma ile olacak şey değil.

Yanıtla . 1Beğen 24 Temmuz 14:50
03

İzmitli - Silahlı saldırılara çok ağır cezalar verilmeli ve hafifletici nedenler kaldırılmalı. Bu rezalete devlet dur demeli.

Yanıtla . 5Beğen 24 Temmuz 14:03
02

Hekimoğlu - Geçmiş olsun. Sayın Başkan. Allah şifa versin inşallah. Üzüldüm gerçekten

Yanıtla . 1Beğen 24 Temmuz 13:46
01

Ersoy Kandemir - Geçmiş olsun.

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 13:43
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