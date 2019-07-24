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Başaranspor’da küçük dönemi

İlimizin köklü amatör kulüplerinden Bekirpaşa Başaranspor’da kongre heyecanı sona erdi. Mustafa Küçük, sarı lacivertli ekibin yeni kulüp başkanı seçildi.
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Güçlü alt yapısıyla ilimizde ses getiren kulüplerden Bekirpaşa Başaranspor’da kongre tamamlandı. Önceki senelerde Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkını elde eden, ancak mali vecibeleri yerine getiremediği için BAL’da mücadele etmeyen sarı lacivertlilerde, yönetim kurulu da yenilendi. Kongre üyelerinin ilgi gösterdiği genel kurulda, yeni başkan Mustafa Küçük oldu.

YÖNETİM KURULU ASİL: 

1- Mustafa Küçük 
2-Nedim Arsal 
3-Metin Boz 
4-Ömer Önen 
5-Yılmaz Namazcı 
6-M.Hakan Ertatar
7-Ersin Karaş
8-Cavit Ayaz 
9-Yaşar Özdemir 
10-Mete Başaran 
11-Savaş Kopuk 
12-Rıdvan Yılmaz 
13-Aydın Örengül
14-Hüseyin Kanpara
15-Mazlum Bülbül

YÖNETİM KURULU YEDEK:

1-Kamil Seymen
2-Naim Keskin
3-Mehmet Güneş
4-Hasan Demirel
5-Hamit Karaca
6-Naci Güleryüz
7-Recep Öztorun
8-Murat Aydın
9-İbrahim Turgut
10-Gökhan Akdağ
11-Özgür Çelik
12-Özgür Hane
13-Metin Arsal
14-Burhan Özden
15-Ergin Gümüş

ONUR KURULU:

Vahit Seymen
Yılmaz Yıldız
Şenol Çiçek

Bugün 13:45 TSİ - Spor

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