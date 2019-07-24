Başaranspor’da küçük dönemi

Güçlü alt yapısıyla ilimizde ses getiren kulüplerden Bekirpaşa Başaranspor’da kongre tamamlandı. Önceki senelerde Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkını elde eden, ancak mali vecibeleri yerine getiremediği için BAL’da mücadele etmeyen sarı lacivertlilerde, yönetim kurulu da yenilendi. Kongre üyelerinin ilgi gösterdiği genel kurulda, yeni başkan Mustafa Küçük oldu.
YÖNETİM KURULU ASİL:
1- Mustafa Küçük
2-Nedim Arsal
3-Metin Boz
4-Ömer Önen
5-Yılmaz Namazcı
6-M.Hakan Ertatar
7-Ersin Karaş
8-Cavit Ayaz
9-Yaşar Özdemir
10-Mete Başaran
11-Savaş Kopuk
12-Rıdvan Yılmaz
13-Aydın Örengül
14-Hüseyin Kanpara
15-Mazlum Bülbül
YÖNETİM KURULU YEDEK:
1-Kamil Seymen
2-Naim Keskin
3-Mehmet Güneş
4-Hasan Demirel
5-Hamit Karaca
6-Naci Güleryüz
7-Recep Öztorun
8-Murat Aydın
9-İbrahim Turgut
10-Gökhan Akdağ
11-Özgür Çelik
12-Özgür Hane
13-Metin Arsal
14-Burhan Özden
15-Ergin Gümüş
ONUR KURULU:
Vahit Seymen
Yılmaz Yıldız
Şenol Çiçek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz