Başaranspor’da küçük dönemi

Güçlü alt yapısıyla ilimizde ses getiren kulüplerden Bekirpaşa Başaranspor’da kongre tamamlandı. Önceki senelerde Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkını elde eden, ancak mali vecibeleri yerine getiremediği için BAL’da mücadele etmeyen sarı lacivertlilerde, yönetim kurulu da yenilendi. Kongre üyelerinin ilgi gösterdiği genel kurulda, yeni başkan Mustafa Küçük oldu.

YÖNETİM KURULU ASİL:

1- Mustafa Küçük

2-Nedim Arsal

3-Metin Boz

4-Ömer Önen

5-Yılmaz Namazcı

6-M.Hakan Ertatar

7-Ersin Karaş

8-Cavit Ayaz

9-Yaşar Özdemir

10-Mete Başaran

11-Savaş Kopuk

12-Rıdvan Yılmaz

13-Aydın Örengül

14-Hüseyin Kanpara

15-Mazlum Bülbül

YÖNETİM KURULU YEDEK:

1-Kamil Seymen

2-Naim Keskin

3-Mehmet Güneş

4-Hasan Demirel

5-Hamit Karaca

6-Naci Güleryüz

7-Recep Öztorun

8-Murat Aydın

9-İbrahim Turgut

10-Gökhan Akdağ

11-Özgür Çelik

12-Özgür Hane

13-Metin Arsal

14-Burhan Özden

15-Ergin Gümüş

ONUR KURULU:

Vahit Seymen

Yılmaz Yıldız

Şenol Çiçek