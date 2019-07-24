41 FK’ya sıcak işlemiyor

41 FK U16 ve U17 futbol takımları, 2019-2020 Futbol sezonuna yoğun tempoda çalışarak hazırlanıyor. Teknik heyet ve yönetim, futbolcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bol bol kondisyon depolayan gençlere adeta sıcak da işlemiyor.