41 FK U16 ve U17 futbol takımları, 2019-2020 Futbol sezonuna yoğun tempoda çalışarak hazırlanıyor. Teknik heyet ve yönetim, futbolcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bol bol kondisyon depolayan gençlere adeta sıcak da işlemiyor.
Bugün 13:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:48 TSİ
41 FK’ya sıcak işlemiyor
41 FK U16 ve U17 futbol takımları, 2019-2020 Futbol sezonuna yoğun tempoda çalışarak hazırlanıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz