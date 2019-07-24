Masterlar yeni sezona, cehennem sıcaklarına rağmen ara vermeden hazırlanıyor. Bunlardan biri de Bekirpaşa Başaranspor, Marmara Masterler Federasyonu Ligi’ne hazırlık maç serisini sürdürüyor. Bekirpaşa ekibi, Anadolu Dost Master ile bir idman maçı yaptı ve hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada olgunlar turnuvasına da katılacak olan takım, adeta nefes almaksızın çalışıyor.
Bugün 13:47 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:49 TSİ
Masterlar güç denemesi yaptı
Masterlar yeni sezona, cehennem sıcaklarına rağmen ara vermeden hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz