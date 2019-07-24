Masterlar güç denemesi yaptı

Masterlar yeni sezona, cehennem sıcaklarına rağmen ara vermeden hazırlanıyor. Bunlardan biri de Bekirpaşa Başaranspor, Marmara Masterler Federasyonu Ligi’ne hazırlık maç serisini sürdürüyor. Bekirpaşa ekibi, Anadolu Dost Master ile bir idman maçı yaptı ve hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada olgunlar turnuvasına da katılacak olan takım, adeta nefes almaksızın çalışıyor.