Erhan Okur Alikahya ile anlaştı

Kentimizin başarılı futbol antrenörlerinden Erhan Okur, Alikahyaspor ile anlaştı. Okur yönetimle masaya oturup, sözleşme imzalarken, yönetim kurulu açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Alikahya Spor Kulübü olarak, 2019-2020 sezonu A takım Teknik Direktörlüğü için her zaman büyük saygı duyarak çalışmalarını takip ettiğimiz Erhan Okur hoca ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Alikahya Spor Kulübü için çıktığımız bu yolculukta, bizleri yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ederim. Gideceğimiz daha çok yol var” dedi.