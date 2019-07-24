Kentimizin başarılı futbol antrenörlerinden Erhan Okur, Alikahyaspor ile anlaştı. Okur yönetimle masaya oturup, sözleşme imzalarken, yönetim kurulu açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Alikahya Spor Kulübü olarak, 2019-2020 sezonu A takım Teknik Direktörlüğü için her zaman büyük saygı duyarak çalışmalarını takip ettiğimiz Erhan Okur hoca ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Alikahya Spor Kulübü için çıktığımız bu yolculukta, bizleri yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ederim. Gideceğimiz daha çok yol var” dedi.
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Erhan Okur Alikahya ile anlaştı
Kentimizin başarılı futbol antrenörlerinden Erhan Okur, Alikahyaspor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz