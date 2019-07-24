Ücretsiz spor okulları bir çok branşta eğitimleri sürdürürken, bunlardan biri de tekvando oluyor. Gölcük yaz okulunda eğitim alan minikler, geleceğin büyük yıldızları olmak adına hazırlık yapıyor. Bu arada özgüvenlerini de geliştiren ve kendini korumayı öğrenen minikler, evlerine mutlu şekilde dönüyor.
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Tekvandocular yarınlara hazırlanıyor
Ücretsiz spor okulları bir çok branşta eğitimleri sürdürürken, bunlardan biri de tekvando oluyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz