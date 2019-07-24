Tekvandocular yarınlara hazırlanıyor

Ücretsiz spor okulları bir çok branşta eğitimleri sürdürürken, bunlardan biri de tekvando oluyor. Gölcük yaz okulunda eğitim alan minikler, geleceğin büyük yıldızları olmak adına hazırlık yapıyor. Bu arada özgüvenlerini de geliştiren ve kendini korumayı öğrenen minikler, evlerine mutlu şekilde dönüyor.