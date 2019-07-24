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Gölcük ve Derince eksiklerini gördü: 0-0

İlimizin 3. Lig’deki iki temsilcisi 3.Grup ekibi Gölcükspor ile 2.Grup ekibi Belediye Derincespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki takımın da tüm futbolcularına şans verdiği mücadele başladığı gibi sona erdi.
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Yeni sezon hazırlıklarını ilimizde sürdüren 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor ile 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor, İhsaniye Stadı’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli, zaman zaman da sert geçen maçta gol sesi çıkmadı. İlk yarıda Gölcükspor topa daha hakim bir görüntü çizdi. Şimşekler, ilk 45 dakikada Barış ile net bir gol kaçırdı. Yeni transfer Volkan Özcan’ın sağ kanatta etkili olduğu Gölcük ekibinde, İsmail Yüksek ve sol bek Batuhan öne çıkan isimlerdendi.

İKİNCİ YARIDA DERİNCE FENA DEĞİLDİ

İki takımın da sağlam savunma yaptığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda takımlar çok sayıda oyuncu değişikliğine gitti. Gölcükspor’da alt yapıdan yetişen genç isimlerden Süleyman etkili bir görüntü çizerken, Derince’de Yiğit Ali ve Hakan Doğan ofans hattını sürükleyen isimler oldu. İkinci 45 dakikada Derince ekibi, rakip kalede daha fazla göründü, ancak iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince, karşılaşma 0-0 sona erdi.

İLK ETAP ÇALIŞMALARI BİTİYOR

Maçı Derince Belediyesi Başkanvekili Kemal Bayraktar, Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Gölcükspor Eski Genel Kaptanı Adem Ellibeş, iki kulübün yöneticileri, çok sayıda teknik adam, futbolcu ve sporcu aileleri takip etti. İlk etap kampını tamamlayan Belediye Derince’de takıma 2 gün izin verildi. Sarı Lacivertliler ikinci etap kamp için Bolu’ya gidecek. Gölcükspor ise bugün Pendik deplasmanında 17.30’da sahaya çıkacak ve ilk etap hazırlıklarını yarın tamamlayacak. Teknik adam Taner Gülleri takıma 2 gün izin verecek. Erdem ÖVÜÇ

GÖLCÜKSPOR:0 BELEDİYE DERİNCE:0

STAT: İhsaniye

HAKEMLER: Turgay Dönmez***, Hakan Aksoy***, Hasan Berk Ay***

GÖLCÜKSPOR İLK YARI: Hüseyin**, Volkan***, Erdem***, Selim***, Furkan**, Batuhan***, İsmail****, Ferhat**, Barış***, Efkan**

GÖLCÜKSPOR İKİNCİ YARI: Batuhan Kürkan**, Yalçın**, Affan**, Bedirhan**, Emir**, Mirza**, Hasan**, Süleyman****, Tolunay**, Enes?, Fatih**,

BELEDİYE DERİNCE: Ataberk**, Berat** (Bahtiyar***), Egemen***, Aykut*** (Muhammed Fatih***), Kadir Baylan***, (Uğurcan**) Burhan** (Sefa***), Kerem** (Mücahit**), Ogün** (Yiğit Ali***), İsmail** (Hakan**), Ufuk**(Tayfun**)

GOL: Yok

Bugün 13:59 TSİ - Spor

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