Gülleri: 3-4 futbolcu daha transfer edeceğiz

Çalışmalarla ve Derince ile oynanan hazırlık maçıyla ilgili açıklamalar yapan Taner Gülleri şu ifadelere yer verdi: Eriklitepe’de kampımız Cuma günü(yarın) sona eriyor. Geçen hafta pazartesi günü toplandık. Kampın 8. gününü geride bıraktık ve bu süreçte 13 antrenman yaptık. Derincespor ile ilk hazırlık maçımızı oynadık. Eksiklerimizi görme açısından bu maç olumlu oldu.

KESİN KARAR PENDİK MAÇINDAN SONRA

Hazır olmadıkları için 3 transferimizi oynatamadık. Maçta da görüldü ki, gol yollarında sorunlar yaşıyoruz. İnşallah iyi bir forvet alıp, bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmak istiyoruz. Cuma sabahı ilk etabı bitiriyoruz. Takıma 2 gün izin vereceğiz. İlla ki yolları ayıracağımız oyuncular olacak. Pendik ile hazırlık maçı oynadıktan sonra kesin kararımızı vereceğiz.

ALT YAPIMIZ İLE İLETİŞİMİ KOPARMAYACAĞIZ

Alt yapıdan 4 futbolcu, 1 de kaleci aldık. Aşama kaydettiler. Devam ederlerse bizde kalacaklar. Etmezlerse alt yapıda devam edecekler. Ancak sezon içinde alt yapımızla irtibatı koparmayacağız. Hedefi olan, isteyen bir takım kurma gayretindeyiz. İnşallah başarılı oluruz. Rakiplerimizi elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz. Ama siz de takdir ederseniz ki, bunun için geniş bir ekibiniz olması gerekiyor.