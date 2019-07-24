Yeşilyurt: Hedefimiz Play-Off

Gölcükspor maçı ve genel çalışmalar hakkında bilgiler veren Talip Yeşilyurt şunları söyledi: Gölcükspor maçının ilk yarısında genel olarak denediğimiz futbolcularla oynadık. Bir grup da Derince’de antrenman yapıyor. Arkadaşlarımızı gördük. Bazılarıyla devam edeceğiz, bazılarına teşekkür edeceğiz. Bolu kampında ise kadroyu netleştireceğiz. Bu lig uzun ve zor bir lig. Hazır olmayan transferlerimiz var. İnşallah onların da katılmasıyla iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum.
ÖRNEKLERİ VAR
Derince Belediyesi bizlere her türlü desteğini veriyor. Bu desteği boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapacağız. Niyetimiz kalıcı olmak değil, önce play-off ve ardından üst lig. Örnekleri de var. Grubumuzda güçlü takımlar var. Kocaelispor bir marka. Karşıyaka, Fethiye de iyi takımlar. Biz de mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu ligde düşündüğümüz yere geleceğimize inanıyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz